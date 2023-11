Bom tấn ca nhạc 'Taylor Swift: The Eras Tour' ra rạp Việt

Những bản hit thuộc 6 album thành công bậc nhất sự nghiệp của Taylor Swift được thể hiện trên sân khấu trong phim Taylor Swift: The Eras Tour (tựa Việt: Những kỷ nguyên của Taylor Swift) đưa người hâm mộ đắm chìm vào bữa tiệc âm nhạc vượt xa tưởng tượng.

Taylor Swift trong chuyến lưu diễn The Eras Tour PEOPLE

Taylor Swift: The Eras Tour là bộ phim ra rạp trong tháng 10.2023 với doanh thu mở màn thành công nhất lịch sử tại phòng vé Bắc Mỹ, vượt qua nhiều bom tấn và được ví von như "chiếc phao phòng vé" tại thời điểm hiện tại.

Phim do AMC Theaters phát hành từ ngày 13.10, thu về 92,8 triệu USD từ 3.850 rạp ở Bắc Mỹ, đạt tổng doanh thu toàn cầu là 123,5 triệu USD trong 3 ngày đầu công chiếu. Hiện doanh thu toàn cầu của Taylor Swift: The Eras Tour đã đạt đến 203 triệu USD.

Trailer phim Taylor Swift: The Eras Tour

Hãng Bloomberg đưa tin, với việc phát hành album tái thu âm mới nhất 1989 (Taylor's Version) và chuyến lưu diễn The Eras Tour phá kỷ lục doanh thu, giá trị tài sản ròng của Taylor Swift đã vượt qua mốc 1,1 tỉ USD.

Phim dài 168 phút, bắt đầu ra rạp tại Việt Nam từ ngày 3.11 với những suất chiếu trong 4 ngày thứ năm, sáu, bảy và chủ nhật hằng tuần đến 26.11.

Poster phim Taylor Swift: The Eras Tour CGV

Giá vé xem phim ca nhạc rạp 2D là 198.900 đồng/vé, rạp IMAX là 231.300 đồng/vé, do Taylor Swift quy định. Vé 198.900 đồng có năm sinh 1989 của nữ ca sĩ, vé 231.300 đồng có 13 là con số may mắn và cũng là ngày sinh của cô. Giá vé xem phim Taylor Swift: The Eras Tour ở Việt Nam rẻ hơn so với các nước: Mỹ - giá 488.000 đồng, Brazil - 441.000 đồng, Anh - 389.000 đồng, Thái Lan - 335.000 đồng, Úc - 326.000 đồng, Philippines - 237.000 đồng…