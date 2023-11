Phía sau hồi ký 'The Woman in Me' của Britney Spears

Hồi ký The Woman in Me (tạm dịch: Người phụ nữ trong tôi) của "công chúa nhạc pop” Britney Spears phát hành vào cuối tháng 10 vừa qua đã tạo ra được những cơn sốt lớn. Trong đó nữ ca sĩ đã tiết lộ rất nhiều câu chuyện về quá khứ đau lòng của mình.

Hồi ký The Woman in Me Waterstones Booksellers

Ở phần cuối sách, cô đã viết rằng: “Nếu theo dõi tôi trên Instagram, chắc hẳn bạn nghĩ cuốn sách này sẽ được viết bằng các biểu tượng cảm xúc phải không?”. Sở dĩ cô nói điều này vì trong các bài đăng trên mạng xã hội của mình, nữ ca sĩ thường dùng rất nhiều biểu tượng cảm xúc.

Thế nhưng Britney cũng không hoàn toàn che giấu việc có người viết ẩn danh (ghost-writer) đứng sau cuốn sách này. Trong lời cám ơn, cô đã gửi lời tới những đã giúp đỡ mình, nhưng không nêu tên cụ thể là ai.

Theo 2 nguồn tin thân cận với dự án này, có đến 3 tác giả cùng nhau góp phần để cho ra mắt The Woman in Me.

Một trong số đó là Ada Calhoun, tác giả của 5 cuốn sách phi hư cấu nổi tiếng. Bà đã đảm nhận bản thảo đầu tiên, trước khi Sam Lansky - cựu biên tập viên của tạp chí Time và Luke Dempsey - nhà văn, tác giả cuốn sách nghiên cứu về gia đình Elvis Presley, “nhúng tay” vào phần hoàn thiện.

Từ trái qua: Ada Calhoun, Sam Lansky và Luke Dempsey, được cho là 3 cái tên đứng sau hồi ký của Britney Spears T.D tổng hợp

Chia sẻ với The New York Times, David Kuhn - Giám đốc điều hành của Công ty Văn học Aevitas Creative Management, cho biết thông thường những người nổi tiếng sẽ cùng hợp tác với những cây viết đã có danh tiếng khi họ quyết định kể lại câu chuyện đời mình.

Vì vậy việc tạo ra cuốn The Woman in Me cũng giống với việc tạo ra các bản hit nhạc pop ngày nay, vốn thường dựa vào sự đóng góp chung của nhiều nhạc sĩ và kỹ sư âm thanh.

Theo các nguồn tin, sau khi hợp đồng viết cuốn hồi ký đã được ký kết, Britney đã đến Maui (Hawaii) để ghi chép lại chi tiết về cuộc sống đã qua của mình trên cuốn sổ tay. Sau đó Calhoun xuất hiện, 2 người cùng nhau thực hiện một loạt cuộc phỏng vấn dài, để rồi bản thảo đầu tiên được cho ra mắt - vào trước thời điểm Britney kết hôn với nam diễn viên kiêm huấn luyện viên cá nhân Sam Asghari trong một buổi lễ tại nhà riêng ở Los Angeles.

Dẫu vậy, Britney cho rằng giọng văn của bản thảo này không giống với phong cách riêng của mình, vì vậy Lansky đã bước chân vào quá trình nói trên. Từng là một biên tập viên âm nhạc, anh có rất nhiều ưu điểm để tái hiện một Britney khác thông qua câu chữ. Hai người đã phỏng vấn qua điện thoại và Zoom tương đối nhiều lần, để cho ra mắt bản thảo thứ hai.

Mùa thu năm 2022, Luke Dempsey – biên tập viên tại Nhà xuất bản Gallery tiến hành hoàn tất bản thảo, và đó là bản chính thức được cho ra mắt vào tháng 10 vừa qua.

Dẫu vậy cả 3 cá nhân đều từ chối trả lời và bình luận thêm khi được hỏi về vai trò của mình trong cuốn hồi ký The Woman in Me.

Từ khi ra mắt đến nay, Britney Spears cũng chỉ trả lời duy nhất một cuộc phỏng vấn với tờ People xoay quanh cuốn tự truyện này. Công chúa nhạc pop nói rằng: “Cuối cùng thì cũng đến lúc tôi phải lên tiếng, và những người hâm mộ của tôi xứng đáng được nghe trực tiếp điều đó. Không còn âm mưu, không còn dối trá, chỉ có chính tôi sở hữu quá khứ, hiện tại và tương lai của bản thân mình”.