Britney Spears trở lại 'trạng thái độc thân' trước khi ra mắt hồi ký

Cuộc chia tay diễn ra trước khi Britney Spears phát hành cuốn hồi ký The Woman in Me vào ngày 24.10 tới.

Người đại diện cho Britney Spears và Asghari không trả lời hay bình luận vụ việc.

Ngôi sao nhạc pop Britney Spears và nam diễn viên Sam Asghari gặp nhau vào năm 2016 trên trường quay MV Slumber Party của Britney Spears, sau đó kết hôn vào tháng 6.2022.

Britney Spears và Sam Asghari đường ai nấy đi sau 14 tháng chung sống PEOPLE

Đám cưới được tổ chức tại Los Angeles với khoảng 60 khách tham dự, bao gồm Drew Barrymore, Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez...



Vào tháng 3.2023, tin đồn bắt đầu lan truyền rằng cặp đôi gặp khó khăn trong hôn nhân, nhưng đại diện của Asghari đã dập tắt tin đồn.

Đề cập đến những bức ảnh cho thấy Asghari và Britney Spears không đeo nhẫn cưới, có thông tin cho rằng Asghari tháo nhẫn ra vì anh đang quay một phim.

Trước khi kết hôn, Asghari đã đóng vai trò hỗ trợ ngôi sao nhạc pop trong thời gian cô điều trị sức khỏe tâm thần vào năm 2019 (trong khoảng thời gian khó khăn, Britney Spears đăng ký vào một cơ sở để "điều trị sức khỏe toàn diện" hồi tháng 4.2019).

Một nguồn tin từ gia đình Britney Spears nói với People: "Không nghi ngờ gì nữa, Sam đã hỗ trợ rất tốt cho Britney trong giai đoạn đó. Anh ấy có ảnh hưởng rất tích cực đến cô. Sam là động lực để Britney giữ sức khỏe và vóc dáng cân đối. Họ thường tập thể dục cùng nhau...".

Sam Asghari thể hiện sự ủng hộ dành cho vợ trong cuộc chiến thoát khỏi quyền giám hộ của cha cô.

"Sam là người bạn đồng hành của Britney trong nhiều năm. Anh ấy đảm bảo rằng cô ấy ăn uống đầy đủ và tập thể dục. Cô ấy dựa vào anh mọi thứ. Sam làm việc và cũng có cuộc sống riêng nhưng luôn ở bên cạnh cô ấy nhiều nhất có thể", nguồn tin nói về bạn trai của Britney Spears vào thời điểm đó.

Hai người đính hôn vào tháng 9.2021 PEOPLE

Hai người đính hôn vào tháng 9.2021 sau khi Asghari cầu hôn Spears tại nhà của họ. Sau đó, Sam đã trò chuyện với People về việc ở bên cạnh Spears sau khi Hulu phát hành một bộ phim tài liệu về cuộc đời của nữ ca sĩ và việc chấm dứt quyền giám hộ vào tháng 11.2021.

"Tôi luôn mong muốn điều tốt nhất cho nửa kia của mình và sẽ tiếp tục hỗ trợ cô ấy theo đuổi ước mơ cũng như tạo ra tương lai mà cô ấy mong muốn và xứng đáng được nhận. Tôi rất biết ơn mọi người sau tình yêu và sự ủng hộ mà cô ấy nhận được từ người hâm mộ trên khắp thế giới và tôi mong chờ một tương lai tuyệt vời bên nhau", Sam nói với People.

"Tôi cảm thấy thật may mắn khi ở bên một người chồng tuyệt vời như vậy, người đã truyền cảm hứng cho tôi hằng ngày", Britney Spears viết trên Instagram vào thời điểm đó.