Will.i.am công bố bài hát mới với Britney Spears

"Ố ồ!!! Britney Spears", Will.i.am chú thích đoạn giới thiệu qua Twitter, cho biết thêm ca khúc mới ra mắt vào ngày 18.7.

Đây không phải lần đầu tiên Britney Spears (41 tuổi) và Will.i.am (48 tuổi) hợp tác cùng nhau.

Danh ca Britney Spears và Will.i.am PAGE SIX

Lần đầu tiên họ hợp tác vào năm 2011 với ca khúc Big Fat Bass, xuất hiện trong album Femme Fatale của "Công chúa nhạc pop".

Bộ đôi tái hợp một năm sau đó với Scream&Shout, ca khúc chủ đạo trong album Willpower của nam rapper.

Will.i.am tên thật là William James Adams Jr., làm giám đốc sản xuất album Britney Jean năm 2013 của Britney Spears, trong đó có ca khúc ăn khách Work Bitch.

Tháng 9 năm ngoái giọng ca Boom Boom Pow tiết lộ anh và chủ nhân ca khúc Oops!… I Did It Again bắt đầu làm việc cùng nhau trở lại.

"Vâng, có nhiều thứ đang được thực hiện. Tôi không thể nói thêm điều gì. Tôi sống rất riêng tư", Will.i.am nói trên chương trình Good Morning Britain (Chào buổi sáng nước Anh).

Đây là lần phát hành ca khúc thứ hai của Britney Spears kể từ khi kết thúc 13 năm bị giám hộ (vào 2021).

Nam rapper Will.i.am PAGE SIX

Nữ ca sĩ hợp tác với Elton John vào năm 2022 qua bản song ca Hold Me Closer, trở thành bài hát vào top 10 đầu tiên của cô trên Billboard Hot 100 sau gần một thập kỷ.

Trong khi nữ nghệ sĩ từng thắng giải Grammy viết trên Instagram vào tháng 6.2023 rằng cô "từ bỏ âm nhạc", thì một nguồn tin tiết lộ riêng với Page Six rằng Spears có thể thay đổi ý định.

Người trong cuộc giải thích: "Cô ấy nói về việc thu âm trở lại và nhận được rất nhiều lời đề nghị. Britney Spears từ chối một phần trong số đó vì thời gian và dự án không phù hợp".