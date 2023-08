Nhạc kịch lấy cảm hứng từ cuộc đời Britney Spears: 'Bức thư tình gửi đến nghệ thuật'

Biên đạo múa hip-hop Keone và Mari Madrid đạo diễn Once Upon a One More Time – vở nhạc kịch về các nhân vật trong câu chuyện cổ tích, sử dụng rất nhiều bài hát của Britney Spears như Oops I Did It Again, Lucky, Circus, Toxic…

Vở diễn Once Upon a One More Time VARIETY

Câu chuyện bắt đầu khi Lọ Lem, Bạch Tuyết và Nàng tiên cá khám phá ra tuyên ngôn "Bí ẩn phụ nữ" của Betty Friedan, khơi dậy sự thức tỉnh về nữ quyền và truyền cảm hứng cho họ xem xét lại khái niệm "hạnh phúc mãi mãi".

Vở ra mắt vào tháng 6.2023, trình diễn buổi cuối cùng tại nhà hát Marquis vào ngày 3.9 tới. Tính đến nay, Once Upon a One More Time đã diễn được 123 suất.

Nhà sản xuất James L cho biết: "Chúng tôi không thể tự hào hơn về buổi các biểu diễn tốt đẹp và đầy phấn khích này. Đây không chỉ là bức thư tình gửi đến nghệ thuật mang tính biểu tượng và tính cách sôi nổi kỳ lạ của Britney Spears mà còn là sự thể hiện xuất sắc về tài năng của dàn diễn viên và đội ngũ sáng tạo của chúng tôi".

Ngôi sao series phim truyền hình Great News - Briga Heelan, nhạc sĩ Justin Guarini và Adam Godley nổi tiếng qua vở kịch The Lehman Trilogy diễn xuất cùng Jennifer Simard, Brooke Dillman, Aisha Jackson, Ryann Redmond và Tess Soltau.

Britney Spears và chồng - Sam Asghari đã chia tay VARIETY

Once Upon a One More Time ban đầu được phát triển và sản xuất bởi Shakespeare Theater Company, Washington DC, nơi vở nhạc kịch nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Cây bút Peter Marks của tờ The Washington Post gọi đó là một "cảm giác vội vã một cách bực bội, thiếu sự tinh tế". Một số nhà phê bình khác thì khen ngợi vở kịch.

Doanh thu phòng vé của Once Upon a One More Time bị tụt lại kể từ khi vở được chuyển đến Broadway vào mùa hè này, thường xuyên được lấp đầy chỉ với 50% công suất.

Theo các nhà sản xuất, Once Upon a One More Time được lên kế hoạch lưu diễn tại Mỹ và quốc tế, thời gian cụ thể sẽ công bố sau.

Hiện Britney Spears đang cố gắng vượt qua khủng hoảng sau khi chia tay chồng thứ ba - Sam Asghari, người đang yêu cầu nữ ca sĩ trả trợ cấp sau ly hôn và chi phí pháp lý. Ngoài ra, huấn luyện viên thể hình Sam Asghari cũng đòi phân chia một số tài sản riêng.