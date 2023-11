Ngay từ khi còn hoạt động nhóm, Justin Timberlake (áo vàng) đã là nhân tố sáng nhất nhóm. Vì vậy, ngay sau khi tách nhóm, sự nghiệp solo của Justin Timberlake vẫn lên như diều gặp gió với các album thành công vang dội. Anh sở hữu cho mình nhiều hit khủng như Cry me a river, What goes around comes around, Mirror hay mới đây nhất là Can’t stop the feeling. Ngoài ra, Justin Timberlake cũng nổi như cồn ở vai trò diễn viên điện ảnh