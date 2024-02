Những điều cần 'bỏ túi' trước khi xem 'Deadpool & Wolverine'

Bộ phim siêu anh hùng theo phong cách "hài bựa" Deadpool & Wolverine quy tụ dàn diễn viên như: Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick, Hugh Jackman... Một tác phẩm tốn của các nhà làm phim 8 năm sáng tạo - khá dài so với quãng thời cho ra mắt 2 phần phim trước đó (vào năm 2016 và 2018).

Tuy vậy, con số 8 năm có thể nói là khá nhanh đối với hàng loạt tác phẩm truyền hình cũng như điện ảnh siêu anh hùng khác do Disney phát hành. Những tác phẩm này đã khai phá rất nhiều vấn đề từ nhỏ tới lớn trong thế giới truyện tranh Marvel - đa vũ trụ.

Deadpool gia nhập "vũ trụ điện ảnh Marvel"

Trong trailer được tung ra, nhân vật Deadpool, do tài tử Ryan Reynolds thủ vai, trở thành đối tượng bị tổ chức phương sai thời gian (Time Variance Authority - TVA) săn lùng. Công việc của tổ chức này là tìm và xử lý những tội phạm bản sao đang nhan nhản trong đa vũ trụ. Tổ chức này đã được khai thác trong phim trực tuyến Loki trên kênh Disney+.

Deadpool tại trụ sở tổ chức phương sai thời gian DISNEY

Theo như những gì được hé lộ qua trailer, Deadpool bị người của tổ chức TVA giải đi khi nhân vật này đang tận hưởng tiệc sinh nhật của mình với bạn bè. Khi bị giải về trụ sở, Deadpool được giao cho một nhiệm vụ "bí mật".

2 phần phim trước, Deadpool "đơn thương độc mã" vì... bản quyền của nhân vật này không thuộc về Marvel. Sau khi thâu tóm Hãng 21st Century Fox (hãng sở hữu bản quyền phim), Disney - Marvel đã quyết định cho anh chàng này "về nhà" bằng cách gia nhập "vũ trụ phim" Marvel.

Trong 8 năm qua, đề tài đa vũ trụ được Disney - Marvel khai thác rất nhiều qua những phim như: series Loki, series WandaVision, Doctor Strange in the Multiverse of Madness... Nhưng với Deadpool & Wolverine, TVA, hay đa vũ trụ, sẽ đóng một vai trò quan trọng.

Dòng thời gian trong Deadpool & Wolverine

Wolverine, do tài tử Hugh Jackman đóng, xuất hiện ở phút cuối cùng trong trailer DISNEY

Dòng thời gian trong các phim của Marvel hiện tại chồng lấn lên nhau nên việc xác định "điểm rơi" về thời gian trong phim cũng là chuyện khó lòng bỏ qua. Trang The Star dự đoán có thể những sự kiện trong phim diễn ra sau mùa 2 của series Loki. Nhiều khả năng, thời gian trong phim diễn ra đâu đó trong hay sau khoảng năm... 2029! Bởi vì, phim siêu anh hùng Logan (2017) - tác phẩm cuối cùng trong bộ 3 phim Wolverine làm về dị nhân này, kể câu chuyện từ năm 2029 trở đi.

Những lần đầu tiên của Deadpool & Wolverine

Trang phục của Deadpool và Wolverine trong phim DISNEY

Phim Deadpool & Wolverine đánh dấu nhiều lần đầu tiên đối với hãng Marvel. Đây là tác phẩm đầu tiên của hãng dán nhãn 18+. Đây cũng là lần đầu nhân vật chính đã xuất hiện 2 lần trước đó trong phim do hãng khác sản xuất, cụ thể là Hãng 20th Century Fox (sau này khi hãng bị Disney mua lại đã đổi thành tên 20th Century Studios). Và đây cũng là lần đầu tiên tài tử Hugh Jackman xuất hiện trong "vũ trụ phim" Marvel.

Canh bạc duy nhất trong năm 2024

Sau một năm làm ăn thất bát với các phim có doanh thu không như kỳ vọng là Ant-Man and the Wasp: Quantumania, gần đây nhất là The Marvels (may mắn là hãng Marvel được "cứu vớt" phần nào tại phòng vé bởi phim Guardians of the Galaxy Vol. 3), hãng đang đặt hết niềm tin vào Deadpool & Wolverine.

Deadpool & Wolverine là tác phẩm duy nhất của Marvel ra rạp năm nay. Trong bối cảnh khán giả đang ngán ngẩm với phim siêu anh hùng có mô típ nhàm chán, Deadpool & Wolverine được kỳ vọng vì 2 phần trước được làm chắc tay, là bom tấn của 20th Century Fox tại phòng vé thời điểm đó với số tiền lần lượt là 782 triệu USD và 785,8 triệu USD toàn cầu.

Phim Deadpool & Wolverine dự kiến ra rạp ngày 26.7 tới.