'Bộ tứ siêu đẳng 2025': Bom tấn tái định hình Vũ trụ Marvel

Sau nhiều năm loay hoay với các phần phim điện ảnh trung bình và loạt series truyền hình gây tranh cãi như She-Hulk hay Ironheart, Marvel Studios chính thức tung ra The Fantastic Four: First Steps (tựa Việt: Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên). Đây không chỉ là bản khởi động lại của nhóm siêu anh hùng lâu đời nhất Marvel, mà còn là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho một vũ trụ Marvel hoàn toàn mới, với bối cảnh, phong cách và cả nhịp kể chuyện mang nhiều nét táo bạo khác lạ.

Lấy mốc thời gian giả định vào thập niên 1960 trong một vũ trụ song song mang mã hiệu 628, bộ phim kể lại một thế giới nơi Bộ Tứ - Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) và Ben Grimm (Ebon Moss‑Bachrach) - đã trở thành những người hùng được yêu mến sau 4 năm hành hiệp. Tuy nhiên, một thách thức mới ập đến: Sự xuất hiện của Silver Surfer (Julia Garner), sứ giả của thực thể hủy diệt Galactus, đẩy cả thế giới vào thế đối đầu với tận diệt. Mỗi nước đi của Bộ Tứ giờ đây sẽ là chìa khóa quyết định sự tồn vong của cả thế giới.

The Fantastic Four mới đóng vai trò khởi động giai đoạn tiếp theo của Vũ trụ Marvel ẢNH: DISNEY

Một vũ trụ mang hơi thở cổ điển

Ngay từ những khung hình đầu tiên, The Fantastic Four 2025 đã gợi một cảm giác vừa mới lạ vừa thân quen nhờ lối thiết kế “futuristic retro” - một phong cách pha trộn giữa tương lai viễn tưởng và tinh thần thập niên 1960. Thành phố New York trong phim như thể vừa bước ra từ tranh minh họa khoa học giả tưởng cổ điển, với xe bay, kính mắt phi hành gia, máy tính dạng cơ bấm tay, nhưng vẫn đầy tính thẩm mỹ gợi cảm xúc hoài niệm.

Khâu thiết kế sản xuất và phục trang tạo dấu ấn mạnh mẽ cho bộ phim. Từng chi tiết nhỏ trong không gian sống, phòng thí nghiệm hay chiến thuyền phản vật chất đều được trau chuốt, tạo cảm giác sinh động và có lịch sử. Bên cạnh đó, phần kỹ xảo CGI được đầu tư kỹ càng, không theo lối “càng hoành tráng càng tốt” như một số phim Marvel gần đây, mà tập trung vào độ chi tiết và bầu không khí. Những pha chạm trán giữa Bộ Tứ và Silver Surfer diễn ra trên nền thành phố phát sáng, giữa các tầng khí quyển hay trên bề mặt không gian mở, đều để lại ấn tượng thị giác rõ nét.

Thiết kế, hình họa trong phim được đầu tư nghiêm túc ẢNH: DISNEY

Đồng thời, việc đặt phim trong vũ trụ 628 là cách Marvel khởi động lại mọi thứ một cách gọn gàng, thoát khỏi gánh nặng kết nối đa vũ trụ phức tạp như các phần trước. Phim không yêu cầu kiến thức nền tảng từ MCU gốc, giúp người xem - kể cả người mới - dễ dàng tiếp cận. Đây cũng là phản ứng cần thiết sau khi Phase 4 và 5 của Marvel chịu nhiều chỉ trích vì tính lan man, thiếu trọng tâm và quá phụ thuộc vào các sự kiện liên kết.

Ngoài ra, phần âm nhạc của Michael Giacchino góp phần củng cố bầu không khí vừa hoài cổ vừa kỳ ảo. Giai điệu chủ đề của Bộ Tứ mang âm hưởng hòa tấu cổ điển nhưng được phối theo nhịp công nghiệp, là sự giao thoa giữa thời đại xưa và cảm thức siêu hình hiện đại, đúng như tinh thần mà phim muốn hướng đến.

Khi siêu anh hùng không còn cần giải thích

Một trong những lựa chọn đáng giá nhất của đạo diễn Matt Shakman và biên kịch Josh Friedman là không tốn thời lượng dài dòng để kể lại nguồn gốc sức mạnh của các nhân vật. Khán giả không cần chứng kiến họ bị tai nạn vũ trụ, phát hiện năng lực hay phải tranh đấu nội tâm với trách nhiệm siêu anh hùng.

Thay vào đó, phim đưa người xem đến thời điểm Bộ Tứ đã là những “idol quốc dân”, đã có tượng đài, được in lên tem thư và sản phẩm tiêu dùng. Cách tiếp cận này vừa tiết kiệm thời gian, vừa khéo léo đưa khán giả vào vai người dân đang quan sát một thế giới nơi siêu năng lực là điều hiển nhiên.

Tạo hình của nhóm nhân vật cũng phản ánh sự trưởng thành này. Không còn mặc đồng phục giống nhau, mỗi người có phong cách riêng - từ bộ suit xanh tối giản gợi nhớ thời kỳ Lee-Kirby trong truyện tranh, đến áo khoác hiện đại mang dấu ấn công nghệ hay trang phục gần gũi với đời thường. Từng chi tiết đều như gợi nhắc đến những thời kỳ khác nhau trong lịch sử phát hành truyện tranh Marvel, tạo nên sự kết nối tinh tế với fan trung thành.

Phim có lối kể mạch lạc, gọn gàng, vẫn đủ cài cắm các tình tiết ẢNH: DISNEY

Quan trọng hơn, mỗi nhân vật đều mang chiều sâu nội tâm rõ nét. Reed là thiên tài nhưng đôi khi xa cách và khó cảm thông. Sue là người lý trí, dịu dàng nhưng luôn gồng mình giữ cho tập thể không rạn vỡ. Johnny nóng nảy, vô tư nhưng không thiếu những khoảnh khắc trưởng thành. Ben mang ngoại hình thô ráp nhưng có tâm hồn nhạy cảm và tổn thương dai dẳng. Những khuyết điểm này khiến họ trở nên con người hơn, dễ liên hệ hơn và cũng đáng yêu hơn trong mắt người xem.

Về tuyến phản diện, The Fantastic Four 2025 gây bất ngờ với tạo hình và khí chất đầy mê hoặc của Silver Surfer. Trong khi đó, Galactus được xây dựng không phải như một “quái vật to lớn” mà là một thực thể mang tính vũ trụ học. So với phiên bản nhạt nhòa trong Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007), đây là sự lột xác hoàn toàn về mặt hình ảnh và chất lượng sản xuất.

Khi phái đẹp tỏa sáng

Vanessa Kirby là cái tên xứng đáng được nhắc đến đầu tiên. Cô không chỉ mang lại vẻ đẹp quý phái cho Sue Storm, mà còn thể hiện được sự mạnh mẽ và tổn thương sâu kín bên trong nhân vật này.

Có những khoảnh khắc ánh mắt Kirby nói nhiều hơn cả lời thoại, đặc biệt trong cảnh đối diện với Galactus - nơi cô buộc phải lựa chọn giữa hy sinh và phản kháng.

Vanessa Kirby diễn tròn vai một người mẹ siêu anh hùng nhiều tâm tư ẢNH: DISNEY

Hay như Julia Garner không có nhiều thoại khi vào vai vị sứ giả hủy diệt. Song ánh mắt trống rỗng, những khoảnh khắc nhân vật nỗi lòng trắc ẩn, hay lời thoại như sấm rền giữa không gian trong sự im lặng đáng sợ đã làm nổi bật thần thái của sao nữ sinh năm 1994.

Pedro Pascal vào vai Reed Richards với phong thái lạnh lùng, dứt khoát. Dù phần thoại của anh thiên về kỹ thuật và chiến lược, Pascal vẫn tìm được những khoảnh khắc nhỏ để làm nổi bật sự bất an và hoài nghi nội tại của Reed. Joseph Quinn mang đến một Johnny Storm đúng chất “ngôi sao trẻ tuổi”, giàu năng lượng nhưng vẫn giữ được cảm xúc chân thật, nhất là khi đối diện với người chị Sue trong các phân đoạn cao trào. Ebon Moss‑Bachrach có lẽ là nhân tố gây bất ngờ lớn khi làm sống dậy một Ben Grimm không chỉ đau đáu vì ngoại hình, mà còn mang khát vọng được yêu thương và thấu hiểu. Vai diễn của anh mang tính biểu tượng mà không gồng cứng, hài hước vừa đủ mà không bị lố.

Dù phần lớn thời lượng đều mạch lạc và cuốn hút, phim vẫn tồn tại một vài điểm trừ. Nhịp phim ở giữa có phần chững lại khi phải chuyển từ không khí gia đình nhẹ nhàng sang chiến đấu quy mô toàn cầu. Một số tuyến phụ - như mối liên kết giữa Surfer và Galactus, hay những bí mật chính trị hậu trường - được gợi mở nhưng chưa được khai thác đến cùng, khiến mạch truyện đôi khi bị đứt đoạn.

Ngoài ra, những khán giả quen với phong cách MCU truyền thống có thể cảm thấy thiếu sự hài hước, thiếu các pha cameo bất ngờ. Tuy nhiên, đây là lựa chọn có chủ đích để tạo nên một cú rẽ mới.

The Fantastic Four 2025 là câu trả lời Marvel dành cho đối thủ DC ẢNH: DISNEY

Một lời chào sân khác biệt trong cuộc đua siêu anh hùng

The Fantastic Four 2025 là một bước khởi đầu lặng lẽ, chỉn chu và giàu cá tính cho một vũ trụ mới. Trong bối cảnh DC Studios của James Gunn cũng đang khởi động lại thương hiệu với Superman cùng năm, The Fantastic Four đóng vai trò như một lời tuyên bố: Marvel không còn chạy theo công thức cũ, mà sẵn sàng làm mới mình bằng những lựa chọn có chiều sâu.

Sau nhiều năm mất phương hướng, có lẽ Marvel đã tìm lại được "la bàn" - bắt đầu từ chính những nhân vật đầu tiên mà họ từng dựng nên. Và đây là một khởi đầu đáng chờ đợi.