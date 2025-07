Những lời 'có cánh' dành cho bom tấn Marvel 'Bộ tứ siêu đẳng'

The Fantastic Four: First Steps (tựa Việt Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên) do Matt Shakman đạo diễn là bộ phim Fantastic Four đầu tiên được Marvel Studios phát hành.

The Fantastic Four: First Steps - nỗ lực cải thiện doanh thu phòng vé của Marvel

Hơn 6 thập kỷ sau khi Jack Kirby và Stan Lee tạo ra một đội siêu anh hùng để cạnh tranh với Justice League, The Fantastic Four cuối cùng cũng có một phiên bản chuyển thể xứng đáng trên màn ảnh rộng trong một bộ phim vui nhộn lấy bối cảnh thập niên 1960.

Tình mẫu tử là điểm nhấn trong The Fantastic Four: First Steps ẢNH: GALAXY

So với các phiên bản chuyển thể live-action từ bộ tứ truyện tranh, The Fantastic Four: First Steps của Marvel đã thành công khi những nỗ lực trước đó từng thất bại. Giờ đây hãng phim đang đặt cược rất nhiều vào thương hiệu này. Ở thời kỳ đỉnh cao, mỗi phim Marvel thu về hơn 1 tỉ USD tại phòng vé, nhưng gần đây dần sa sút.

Trailer bom tấn The Fantastic Four: First Steps

Lấy bối cảnh đầu những năm 1960, The Fantastic Four: First Steps bắt đầu khi Reed Richards (Pedro Pascal đóng) và vợ anh, Sue Storm (Vanessa Kirby) - người có thể tạo ra trường lực khiến các vật thể và bản thân cô biến mất – thông báo đang mang thai sau thời gian rất khó khăn để có kết quả này.

Tuy nhiên, việc tiếp xúc với các tia vũ trụ trong chuyến du hành lần trước từng mang lại sức mạnh cho Fantastic Four sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đứa con chưa chào đời của họ là câu hỏi các nhà làm phim đặt ra.

Phần thú vị của phim luôn nằm ở chỗ, tuy bộ tứ có những điểm mạnh riêng nhưng họ vẫn cãi vã, đùa giỡn và tranh luận như bất kỳ gia đình nào khác.

Và phim đưa tình mẫu tử vào thử thách không tưởng khi Sue Storm chấp nhận mang con trai sơ sinh ra làm mồi nhử để tiêu diệt gã khổng lồ Galactus, một bạo chúa chuyên nuốt chửng nhiều hành tinh và lần này đe dọa đến trái đất nếu không sở hữu đứa bé.

Bộ tứ siêu đẳng giải cứu trái đất ẢNH: GALAXY

Những lời khen dành cho The Fantastic Four: First Steps

Cây bút Jake Coyle của AP nhận định: "Loạt phim Fantastic Four cuối cùng cũng có một phiên bản chuyển thể xứng đáng trên màn ảnh rộng trong bộ phim mới nhất đầy vui nhộn lấy bối cảnh thập niên 1960".

Georger McKay của tờ Harpers chia sẻ: "Có lẽ đây là bộ phim hay nhất mà Marvel Studios từng phát hành. Dàn diễn viên tài năng và những màn trình diễn nổi bật từ Vanessa Kirby, Joseph Quinn (vai Johnny Storm) thật sự ấn tượng. Nếu bạn từng nghĩ rằng MCU đã 'chết' sau Avengers: Endgame, thì hãy nghĩ lại. Một tác phẩm được trau chuốt tỉ mỉ và dễ dàng trở thành chuẩn mực mới cho thể loại siêu anh hùng".

Nhà sản xuất Brian Long đưa ý kiến: "Ban đầu tôi không kỳ vọng quá nhiều, nhưng The Fantastic Four: The First Steps thật sự đánh dấu sự trở lại đúng nghĩa của MCU. Phần thể hiện của Julia Gardner (vai Shall-Bal) và Joseph Quinn là 2 điểm sáng nhất. Galactus mang lại cảm giác hiểm họa thực sự và sức nặng của hắn được cảm nhận ngay cả khi không xuất hiện trên màn ảnh".

David Rooney viết trên tờ The Hollywood Reporter: "The Fantastic Four: First Steps cho thấy Marvel đã rút ra được bài học quý giá từ những bộ phim gần đây không mấy thành công tại phòng vé".

Giống như bom tấn Superman của DC ra rạp mùa hè này, The Fantastic Four: First Steps của Marvel mong muốn giành lại cảm tình của khán giả đã quá nhàm chán với thể loại phim siêu anh hùng. Phim công chiếu toàn cầu, trong đó có Việt Nam, từ ngày 25.7.