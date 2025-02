'The Fantastic Four: First Steps' hé lộ phản diện đình đám Galactus

Phim The Fantastic Four: First Steps của đạo diễn Matt Shakman vừa tung trailer đầu tiên với phong cách retro hoài niệm, lần đầu cho thấy tạo hình của "bộ tứ siêu đẳng" The Fantastic Four - một trong những biệt đội đầu tiên trong lịch sử truyện tranh Marvel.

Đây là nhóm siêu anh hùng ra đời rất sớm của Marvel, do 2 họa sĩ Stan Lee và Jack Kirby minh họa trong tập truyện Fantastic Four No. 1 (1961) và suốt 1 thời gian dài, gia đình nhỏ này vẫn chưa có bản chuyển thể màn ảnh rộng đúng nghĩa. Xét theo nhiều khía cạnh, The Fantastic Four: First Steps từ lâu đã là 1 trong những dự án được mong đợi nhất của "vũ trụ" Marvel, trước và sau khi ông Kevin Feige lèo lái hãng này.

Biệt đội siêu anh hùng The Fantastic Four trong trailer vừa tung ra của The Fantastic Four: First Steps ẢNH: MARVEL

Trong phim, tài tử Pedro Pascal vào vai Mister Fantastic, Vanessa Kirby vào vai Invisible Woman, Joseph Quinn đóng Human Torch và Ebon Moss-Bachrach trong vai The Thing. Cùng nhau, họ bảo vệ trái đất khỏi ác nhân - kẻ có thể "nuốt cả vũ trụ" Galactus do Ralph Ineson hóa thân.

Matt Shakman, đạo diễn phim, là người từng chỉ đạo sê ri WandaVision chiếu trên nền tảng trực tuyến Disney+, do vậy về chất lượng phim cũng như độ nổi tiếng, lâu đời của biệt đội siêu anh hùng này là đáng để trông đợi.

Trước khi dự án về tay của Matt Shakman, thương hiệu The Fantastic Four cũng năm lần bảy lượt "trầy trật" qua các thương vụ mua bản quyền của Disney cũng như được chuyển thể không thành công trước đó. Năm 2019, khi công ty Disney mua thành công 20th Century Fox (tên cũ), các thương hiệu đình đám một thời như X-Men và Fantastic Four được "về nhà" và đến năm 2020 thì Marvel, lúc này đã thuộc sở hữu của Disney, mới cho "lăn bánh" dần dần The Fantastic Four: First Steps.

Về phong cách vị lai - retro trong trailer, theo nhiều nguồn tin, biệt đội này tồn tại ở một chiều thế giới khác trong "vũ trụ" Marvel. Phong cách retro của thập niên 1960 thể hiện qua phong cách nghệ thuật, thời trang và màu sắc được Matt Shakman dồn nhiều tâm huyết trưng trổ vì ông đã rất "mát tay" khi lèo lái mùa phim WandaVision cũng mang phong cách gây thương nhớ này.

Tạo hình phản diện Galactus trong trailer vừa công bố ẢNH: MARVEL

Bóng của Galactus che phủ 1 vùng trời New York ẢNH: MARVEL

Trailer giới thiệu 1 trong những kẻ đi xuyên vũ trụ và rất quyền năng, đồng thời là phản diện chính của phần phim này là Galactus. Screen Rant nhận xét tạo hình của Galactus trong bản phim này rất trung thành với khắc họa trong truyện tranh nhưng thực chất thì hắn là không nhỏ xíu như thế. Song 1 trong những năng lực của hắn ta là có thể thu phóng kích thước cơ thể để vừa vặn với môi trường hắn tiếp xúc. Nhưng nhóm The Fantastic Four không chỉ bảo vệ thế giới khỏi "kẻ đi ăn vũ trụ" mà còn khỏi sứ giả của hắn - Silver Surfer do Julia Garner đóng. Phim dự kiến chiếu ngày 25.7.

Trailer phim The Fantastic Four: First Steps