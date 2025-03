Hé lộ dàn sao hùng hậu trong bom tấn ‘Avengers: Doomsday’

Sự trở lại MCU lần này của các ngôi sao từng đóng trong các phần phim độc lập cũng như trong các phần phim chung thuộc MCU gây bất ngờ vì số lượng "áp đảo". Có đến gần 30 nghệ sĩ, bao gồm cả những nghệ sĩ mới, sẽ xuất hiện trong Avengers: Doomsday. Hiện dự án đang trong giai đoạn tiền kỳ của quá trình sản xuất.

Ngoài tài tử Robert Downey Jr. tái xuất trong MCU vai ác nhân Doctor Doom (trước đây anh đóng Iron Man) đã được thông tin trước đó, các nghệ sĩ kỳ cựu khác góp mặt gồm Chris Hemsworth đóng vai thần sấm Thor, Anthony Mackie vai Sam Wilson/Captain America, Sebastian Stan đóng Bucky Barnes/Winter Soldier, Paul Rudd đóng Scott Lang/Người kiến, Tom Hiddleston đóng Loki, Letitia Wright đóng Shuri.

Từ trái qua: Robert Downey Jr., Anthony Mackie và Chris Hemsworth sẽ cùng góp mặt trong bom tấn Avengers: Doomsday ẢNH: REUTERS

Một số gương mặt mới sẽ được trình làng trong bom tấn The Fantastic Four: First Steps (dự kiến ra rạp ngày 25.7.2025) sẽ góp mặt trong Avengers: Doomsday gồm Pedro Pascal vai Mr.Fantastic, Vanessa Kirby vai Invisible Woman, Joseph Quinn vai Human Torch và Ebon Moss-Bachrach vai Thing.

Các diễn viên đóng trong phim siêu anh hùng Thunderbolts* (dự kiến ra rạp ngày 2.5.2025) cũng sẽ xuất hiện trong dự án mới gồm Florence Pugh vai Yelena Belova, David Harbour vai Red Guardian, Hannah John-Kamen vai Ghost. Thậm chí, nam nghệ sĩ Simu Liu đóng Shang-Chi trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings hay Tenoch Huerta Mejía, diễn viên đóng Namor trong Black Panther: Wakanda Forever cũng sẽ tham gia.

Một trong những sự xuất hiện hứa hẹn gây nhiều bất ngờ nhất đến từ nhóm dị nhân X-Men, gồm Patrick Stewart vai giáo sư Charles Xavier (người đã bị giết trong Logan và phần phim gần đây nhất là Doctor Strange in the Multiverse of Madness), Ian McKellen vai Magneto (từng đóng trong X-Men: Days of Future Past), Channing Tatum vai Gambit (từng đóng trong Deadpool & Wolverine)...

Danh sách này vẫn chưa liệt kê hết các gương mặt sẽ đóng trong phim vì nhiều nguồn tin cho biết việc công bố chưa hoàn tất. Avengers: Doomsday thuộc giai đoạn 6 trong MCU, khi các siêu anh hùng hợp nhất chống lại ác nhân đình đám Doctor Doom. Phim dự kiến ra rạp ngày 1.5.2026.