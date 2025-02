Dù bị chê, ‘Captain America: Brave The World’ vẫn giữ vị trí số 1 phòng vé

Bất chấp những đánh giá không mấy tích cực và nhận định tệ hại từ khán giả, tác phẩm thứ 35 trong Vũ trụ điện ảnh Marvel của Disney Captain America: Brave New World đạt doanh thu cao hơn so với dự đoán và được xếp hạng là phim có doanh thu mở màn cuối tuần cao nhất trong năm.

Anthony Mackie đảm nhận vai Sam Wilson ẢNH: GALAXY

Ở các nước, Captain America: Brave New World thu thêm 92,4 triệu USD, dự kiến đạt doanh thu toàn cầu là 192,4 triệu USD tính đến hết ngày 17.2. "Đây là tuần đầu tiên của năm 2025 đạt doanh thu khủng", Paul Dergarabedian, nhà phân tích cấp cao của công ty phân tích và đo lường truyền thông Comscore, cho biết.

Trong bom tấn có kinh phí sản xuất 180 triệu USD này, Anthony Mackie đảm nhận vai Cap từ Chris Evans. Được đạo diễn bởi Julius Onah, Captain America: Brave New World đưa Sam Wilson (Mackie đóng) vào trung tâm của thảm họa quốc tế sau cuộc bầu cử tổng thống của Thaddeus Ross (Harrison Ford).

Trailer phim Captain America: The New World

Các bộ phim Marvel của Disney có xu hướng khởi đầu mạnh mẽ. Song, những phần gần đây trong loạt phim nhận được nhiều đánh giá trái chiều tệ hại, như Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Eternals và The Marvels đã chìm nghỉm sau khi ra mắt ở vị trí số 1 về doanh thu.

Marvel Studios có dấu hiệu suy yếu sau thành công vang dội của Avengers: Endgame năm 2019, sẽ ra mắt 2 bom tấn khác trong những tháng tới: Thunderbolts vào ngày 2.5 và The Fantastic Four: First Steps vào 25.7.

Cảnh trong phim Paddington in Peru ẢNH: IMDB

Paddington in Peru của Sony mở màn ở vị trí thứ 2 với 13 triệu USD. Bộ phim kinh dị đẫm máu Heart Eyes của Sony đạt vị trí thứ 3 với 10 triệu USD. Dog Man của Universal và DreamWorks Animation giữ vị trí thứ 4 sau 2 tuần ở vị trí số 1, thu về thêm 9,73 triệu USD. Cho đến nay, Dog Man đã thu về 69,5 triệu USD ở Bắc Mỹ và 84,4 triệu USD trên toàn cầu so với kinh phí sản xuất 40 triệu USD.

Vào top 5 là Na Tra 2 - bộ phim hoạt hình trở thành một cú nổ lớn ở Trung Quốc với 1,6 tỉ USD doanh thu và vẫn đang tiếp tục tăng. Bộ phim kiếm được 7,3 triệu USD ở Bắc Mỹ.

Captain America: Brave The World (tựa Việt Captain America: Thế giới mới) ra rạp Việt hôm 14.2, thu về hơn 27 tỉ đồng, theo số liệu của Box Offfice Vietnam.