Tổng thống Trump được bảo vệ an ninh thế nào ở chung kết World Cup: Xem qua kính chống đạn

Hệ thống an ninh nhiều lớp quanh Tổng thống Mỹ

Chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Argentina trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ) vào tối 19.7 (theo giờ địa phương) không chỉ là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh mà còn là một trong những sự kiện được bảo vệ nghiêm ngặt nhất năm.

Theo The Athletic, Tổng thống Mỹ Donald Trump theo dõi trận đấu từ một khu vực VIP khép kín, được lắp đặt kính chống đạn và bao quanh bởi lực lượng Mật vụ Mỹ cùng cảnh sát địa phương.

Ông Trump theo dõi trận đấu qua một lớp kính chống đạn ẢNH: REUTERS

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ dự khán trận chung kết ẢNH: REUTERS

Việc Tổng thống Mỹ có mặt khiến công tác kiểm soát an ninh được nâng lên cấp độ đặc biệt. Khán giả, nhân viên phục vụ, lực lượng kỹ thuật và những người ra vào khu vực sân vận động đều phải trải qua nhiều vòng kiểm tra. Các tuyến đường quanh sân MetLife cũng được siết chặt để phục vụ đoàn xe của ông Trump.

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, trận chung kết thậm chí phải lùi thời điểm bắt đầu khoảng 6 phút để hoàn tất quy trình đảm bảo an ninh trước khi Tổng thống Mỹ ổn định vị trí trên khán đài.

Ông Trump và Chủ tịch FIFA có mối quan hệ thân thiết ẢNH: REUTERS

Đây không phải lần đầu tiên Mật vụ Mỹ triển khai phương án bảo vệ quy mô lớn tại một sự kiện bóng đá. Trước đó, khi Phó tổng thống JD Vance dự khán một trận đấu tại FIFA Club World Cup 2025, HLV Niko Kovac của Borussia Dortmund tiết lộ toàn đội đã phải trải qua nhiều lớp kiểm tra, từ chó nghiệp vụ đánh hơi tại khách sạn cho đến kiểm tra lần nữa khi xe buýt vào sân. Ông Niko Kovac cho biết đây là điều hoàn toàn bình thường đối với những sự kiện có sự hiện diện của các nhân vật cấp cao.

Ông Trump ‘chiếm sóng’ lễ trao giải

Sự hiện diện của ông Donald Trump tại chung kết World Cup 2026 còn đặc biệt bởi ông trực tiếp tham gia lễ trao cúp cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Theo The Sporting News, ông Infantino xác nhận từ trước trận đấu rằng hai người sẽ cùng trao chiếc cúp vàng cho nhà vô địch. Theo Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, việc nguyên thủ quốc gia của nước chủ nhà cùng Chủ tịch FIFA trao cúp không phải điều mới, bởi điều tương tự từng diễn ra tại World Cup 2022 ở Qatar.

Tổng thống Trump trao huy chương bạc cho Messi ẢNH: REUTERS

Chủ tịch FIFA và Tổng thống Mỹ trao cúp vô địch cho đội tuyển Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Ông Trump nán lại sân khấu sau khi trao cúp ẢNH: REUTERS

Theo kịch bản của FIFA, ông Donald Trump cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bước lên sân trao huy chương và chiếc cúp vàng cho đội trưởng Rodri. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất nghi thức, thay vì rời khỏi bục trao giải để nhường lại sân khấu cho các cầu thủ Tây Ban Nha, ông Trump vẫn đứng ở vị trí bên cạnh các nhà vô địch, đúng thời điểm cả đội chuẩn bị thực hiện màn nâng cúp truyền thống.

Hình ảnh truyền hình cho thấy Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhiều lần ra hiệu, thậm chí tiến đến sát ông Trump để nhắc khéo ông rời khỏi khu vực trung tâm. Sau vài giây lúng túng, Tổng thống Mỹ mới bước sang một bên, nhưng vẫn xuất hiện nổi bật trong nhiều bức ảnh ghi lại khoảnh khắc lịch sử của đội tuyển Tây Ban Nha.

Ông Infantino nhắc khéo ông Trump ẢNH: REUTERS

Đây không phải lần đầu tiên ông Donald Trump trở thành nhân vật gây chú ý trong một lễ trao cúp của FIFA. Tại chung kết FIFA Club World Cup 2025, sau khi trao cúp cho Chelsea, ông cũng đứng lại trên sân khấu trong lúc đội bóng Anh ăn mừng chức vô địch. Khi đó, đội trưởng Reece James và tiền vệ Cole Palmer đều thừa nhận họ khá bất ngờ vì nghĩ Tổng thống Mỹ sẽ rời đi ngay sau nghi thức trao giải.

Việc ông Trump xuất hiện tại chung kết World Cup cũng phản ánh mối quan hệ gần gũi giữa ông và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong những năm gần đây, đồng thời cho thấy tầm quan trọng mà chính quyền Mỹ dành cho World Cup 2026 - giải đấu được đồng tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.