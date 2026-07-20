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Thể thao World Cup 2026

Đội tuyển Argentina bị chỉ trích không fair-play, quay lưng khi Tây Ban Nha nâng cúp vô địch World Cup

Văn Trình
Văn Trình
Không chỉ thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026, đội tuyển Argentina còn trở thành tâm điểm chỉ trích vì hành động thiếu tinh thần fair-play trong lễ trao giải, bên cạnh những màn căng thẳng kéo dài sau tiếng còi mãn cuộc.

Sau khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 để đăng quang World Cup 2026 rạng sáng 20.7, lễ trao huy chương tại sân MetLife lẽ ra phải là khoảnh khắc tôn vinh cả nhà vô địch lẫn á quân. Tuy nhiên, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt chỉ trích hành động của các cầu thủ Argentina khi quay lưng về phía đối thủ đúng thời điểm "La Roja" nâng cao chiếc cúp vàng.

Hành động không đẹp của Argentina

Theo AS, trước đó các cầu thủ Tây Ban Nha đã chủ động lập hàng rào danh dự để chúc mừng Argentina khi đội bóng Nam Mỹ bước lên nhận HCB. Thế nhưng, đến lượt Tây Ban Nha bước lên bục nhận cúp vô địch, nhiều cầu thủ Argentina lại quay lưng, không hướng về phía nhà vô địch trong khoảnh khắc lịch sử.

Đội tuyển Argentina bị chỉ trích không fair-play, quay lưng khi Tây Ban Nha nâng cúp vô địch World Cup- Ảnh 1.
Đội tuyển Argentina bị chỉ trích không fair-play, quay lưng khi Tây Ban Nha nâng cúp vô địch World Cup- Ảnh 2.
Đội tuyển Argentina bị chỉ trích không fair-play, quay lưng khi Tây Ban Nha nâng cúp vô địch World Cup- Ảnh 3.
Đội tuyển Argentina bị chỉ trích không fair-play, quay lưng khi Tây Ban Nha nâng cúp vô địch World Cup- Ảnh 4.

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết đội tuyển Argentina đã quay lưng khi nhà vô địch World Cup 2026 nâng cúp

ẢNH: REUTERS

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo ra nhiều tranh cãi. Không ít người hâm mộ cho rằng hành động đó thể hiện sự thiếu tôn trọng đối thủ, nhất là trong một trận đấu đỉnh cao như chung kết World Cup.

Tiền vệ Dani Olmo được hỏi về sự việc ngay sau trận đấu và đưa ra phản hồi đầy điềm tĩnh. Dani Olmo chia sẻ: "Chúng tôi không quan tâm. Điều quan trọng là những giá trị mà bạn muốn truyền tải. Chúng tôi là tấm gương cho nhiều thế hệ và tôi nghĩ họ cũng nên như vậy. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này".

Không khí căng thẳng giữa hai đội thực tế đã kéo dài từ trước trận đấu. Theo Marca, ngay trước lễ trao huy chương, trung vệ Nicolas Otamendi bất ngờ tiến đến chất vấn Rodri về những phát biểu trước trận của Aymeric Laporte.

Otamendi lớn tiếng cho rằng các cầu thủ Tây Ban Nha đã "than phiền về trọng tài suốt cả tuần", đồng thời nhắc trực tiếp đến Laporte. Rodri tỏ ra bất ngờ, liên tục hỏi lại mình đã nói gì, trong khi Mikel Oyarzabal phải bước vào can ngăn để hạ nhiệt cuộc tranh cãi.

Nguồn cơn xuất phát từ cuộc phỏng vấn Laporte trên tờ Marca trước trận chung kết. Trung vệ Tây Ban Nha khi đó bày tỏ lo ngại về lối chơi quá quyết liệt của Argentina và cho rằng trọng tài cần kiểm soát chặt những tình huống có thể khiến trận đấu vượt khỏi giới hạn. Anh cũng khẳng định Tây Ban Nha luôn theo đuổi lối chơi fair-play từ đầu giải.

Đội tuyển Argentina bị chỉ trích không fair-play, quay lưng khi Tây Ban Nha nâng cúp vô địch World Cup- Ảnh 5.

HLV Scaloni phải vào sân, ngăn chặn màn ẩu đả giữa hai bên

ẢNH: REUTERS

Ở diễn biến khác, trận chung kết còn khép lại bằng màn xô xát giữa cầu thủ hai đội. Theo AS, Leandro Paredes bị chỉ trích dữ dội sau khi có pha phạm lỗi thô bạo với Eric Garcia ngay khi trận đấu kết thúc, dẫn đến phản ứng quyết liệt từ Gavi. Hai bên lao vào căng thẳng trước khi các đồng đội và ban huấn luyện can thiệp.

Paredes sau đó phải nhận thẻ đỏ vì hành vi sau tiếng còi mãn cuộc, khép lại một trận chung kết đầy cảm xúc nhưng cũng không thiếu những hình ảnh gây tranh cãi của đội tuyển Argentina.

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