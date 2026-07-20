Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dự khán chung kết World Cup 2026 tại Mỹ

Dự khán trận chung kết theo lời mời của Chủ tịch FIFA

Nhận lời mời từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã tới Mỹ để dự khán trận chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Tây Ban Nha trên sân MetLife. Ông cũng tham dự lễ bế mạc và nghi thức trao cúp vô địch của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong khuôn khổ sự kiện, Chủ tịch VFF tham dự tiệc chiêu đãi dành cho lãnh đạo các liên đoàn thành viên FIFA. Đây là dịp để các nhà quản lý bóng đá trên thế giới trao đổi về định hướng phát triển của bóng đá mỗi quốc gia, đồng thời cập nhật những chiến lược và kế hoạch của FIFA trong giai đoạn tới.

Ông Trần Quốc Tuấn được mời dự khán trận chung kết World Cup 2026, bên cạnh ông là Madam Pang - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan ẢNH: VFF

Trước đó, ông Trần Quốc Tuấn cũng có mặt tại Mexico để dự lễ khai mạc World Cup 2026. Việc người đứng đầu VFF tham dự cả lễ khai mạc lẫn trận chung kết cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của bóng đá Việt Nam tại các sự kiện quan trọng nhất của FIFA, đồng thời phản ánh uy tín và vai trò của VFF trong hệ thống quản lý bóng đá quốc tế.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn trước SVĐ Metlife ẢNH: VFF

Hiện Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng như Ủy viên Ban Thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Ủy ban Thi đấu của AFC và AFF, đồng thời là Ủy viên Ban tổ chức AFC Asian Cup nhiệm kỳ 2023-2027.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dự khán lễ khai mạc World Cup hồi tháng 6 ẢNH: VFF

Mới đây, ông tiếp tục được AFC tín nhiệm giao đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam tại ASIAD 2026 diễn ra ở Nagoya (Nhật Bản). Việc liên tục được giao những trọng trách tại FIFA và AFC cho thấy sự ghi nhận của các tổ chức bóng đá quốc tế đối với năng lực quản lý cũng như những đóng góp của bóng đá Việt Nam trong khu vực và châu lục.