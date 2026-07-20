Mạng xã hội 'phát sốt' vì vẻ điển trai, lịch lãm của Sergio Ramos ở lễ trao giải World Cup

Tuổi 40 đẹp trai như tài tử điện ảnh

Trước giờ bóng lăn, cựu trung vệ 40 tuổi xuất hiện trên khán đài sân MetLife, theo dõi trận đấu cùng những đồng đội từng làm nên thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha như Iker Casillas, Carles Puyol, Xavi Hernandez,... Sự xuất hiện của dàn huyền thoại từng vô địch World Cup 2010 khiến nhiều cổ động viên không khỏi xúc động, như một sự kết nối giữa hai thế hệ vàng của La Roja.

Ramos (thứ hai từ phải qua, hàng trên cùng) theo dõi trận chung kết cùng các đồng đội ẢNH: REUTERS

Sau khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, FIFA dành cho Ramos một vai trò đầy ý nghĩa. Cựu trung vệ đội tuyển Tây Ban Nha là người trực tiếp mang chiếc cúp vàng từ khu vực hậu trường ra sân và đặt lên bục trao giải trước khi các nhà vô địch bước lên nhận danh hiệu.

Hình ảnh lịch lãm của Ramos khiến mạng xã hội "phát sốt" ẢNH: REUTERS

Sergio Ramos xuất hiện với mái tóc bồng bềnh lãng tử ẢNH: REUTERS

Khoảnh khắc ấy càng trở nên đặc biệt khi Ramos nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên chiếc cúp vàng. Đó cũng chính là chiếc cúp anh từng nâng cao cùng các đồng đội sau chiến thắng trước Hà Lan ở chung kết World Cup 2010 tại Nam Phi. Sau 16 năm, người đội trưởng năm nào trở lại trong một vai trò khác, như chứng kiến thế hệ kế cận tiếp nối trang sử vàng của bóng đá Tây Ban Nha.

Ramos hôn lên chiếc cúp vàng World Cup ẢNH: REUTERS

Anh dành một cái ôm cho HLV Luis de la Fuente ẢNH: REUTERS

Và đặt chiếc cúp danh giá lên bục trao giải ẢNH: REUTERS

Ngay khi hình ảnh được truyền hình trực tiếp ghi lại, mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt bình luận. Nhiều người hâm mộ dành lời khen cho ngoại hình phong độ của Ramos ở tuổi 40 với mái tóc lãng tử như thời còn thi đấu đỉnh cao, gọi anh là "trung vệ đẹp trai nhất lịch sử", trong khi không ít ý kiến cho rằng sự xuất hiện của huyền thoại Real Madrid khiến lễ trao cúp trở nên giàu cảm xúc hơn.

Khi huyền thoại trở lại

Sergio Ramos là một trong những trung vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá hiện đại. Trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, anh ra sân 180 trận - nhiều nhất lịch sử đội tuyển - ghi 23 bàn thắng và là nhân tố chủ chốt trong giai đoạn huy hoàng nhất của La Roja.

Ramos góp công lớn giúp Tây Ban Nha vô địch EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012, trở thành một trong số ít cầu thủ giành ba danh hiệu lớn liên tiếp cùng đội tuyển quốc gia. Ở cấp CLB, anh gắn bó 16 năm với Real Madrid, giành 5 chức vô địch La Liga, 4 Champions League cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác, trước khi khoác áo Paris Saint-Germain rồi trở lại Sevilla.

16 năm trước, anh đã cùng thế hệ vàng bóng đá Tây Ban Nha lần đầu tiên vô địch World Cup ẢNH: REUTERS

Sau khi khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế, Ramos vẫn luôn xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của FIFA và bóng đá Tây Ban Nha. Việc anh được lựa chọn mang chiếc cúp vàng ra sân ở trận chung kết World Cup 2026 được xem là sự ghi nhận dành cho một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá thế giới.