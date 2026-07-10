Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Bỉ: Chỉ đội cửa trên ghi bàn

Tổng quan trước trận Tây Ban Nha vs Bỉ

Hai đại diện châu Âu đã trải qua những hành trình hoàn toàn trái ngược nhau cho đến nay. Sau cú sẩy chân đầy bất ngờ trước Cabo Verde, đội tuyển Tây Ban Nha đã thể hiện một phong độ hoàn hảo trên đường vào tứ kết với 4 chiến thắng liên tiếp mà không để thủng lưới bàn nào. Trong khi đó, Bỉ lại trải qua một hành trình đầy thăng trầm, khi chỉ thắng đúng một trận ở vòng bảng và cần đến một cuộc lội ngược dòng thần kỳ để vượt qua Senegal ở vòng 32 đội.

Từ chỗ mấp mé bờ vực bị loại, Bỉ đã có những tiến bộ vượt bậc ở vòng 16 đội khi đè bẹp đội tuyển Mỹ 4-1. Họ sẽ cần thêm một màn trình diễn bùng nổ nữa để vượt qua nhà đương kim vô địch châu Âu, đội bóng đang được đánh giá là vượt trội trước trận đấu. Tây Ban Nha có thể chưa đạt đến phong độ thăng hoa và thanh thoát nhất trong mùa hè này, nhưng họ vẫn sở hữu một đội hình được tổ chức rất tốt và nhiều ngôi sao biết cách tạo ra sự khác biệt.

Lamine Yamal (phải) là "điểm nổ" của Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-0 Bỉ

Dù là một thế lực của bóng đá thế giới, thành tích của Tây Ban Nha tại World Cup kể từ khi nâng cao chiếc cúp vô địch đầu tiên vào năm 2010 là khá mờ nhạt. Sau khi bị loại ngay từ vòng bảng năm 2014, đội bóng xứ đấu bò tiếp tục phải dừng bước ở vòng 16 đội trong hai kỳ World Cup gần nhất. Tuy nhiên, Tây Ban Nha đã lột xác thành một tập thể hoàn toàn khác dưới thời HLV Luis de la Fuente. Chiến dịch vô địch EURO 2024 xuất sắc là điểm sáng lớn nhất cho đến nay, nhưng việc giành chức vô địch World Cup 2026 sẽ còn lấn át cả thành tích đó.

Đội tuyển Bỉ đang dần tìm lại được nhịp độ chơi bóng, đặc biệt là ở khâu ghi bàn. Nếu có thể gia cố hàng phòng ngự chắc chắn hơn, họ hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thật khó để không đặt niềm tin vào Tây Ban Nha trong trận tứ kết. Đoàn quân của HLV De la Fuente quá toàn diện và già rơ để có thể bị sẩy chân.

Trận tứ kết Tây Ban Nha vs Bỉ diễn ra lúc 2 giờ ngày 11.7, theo giờ Việt Nam ẢNH: FPT PLAY

- Kỷ lục của Tây Ban Nha: Trong 46 trận đấu mà HLV De la Fuente dẫn dắt La Roja, chỉ có đúng 3 trận kết thúc bằng thất bại. Họ đã bất bại trong 90 phút chính thức suốt 35 trận gần nhất trên mọi đấu trường, kéo dài từ trận thua giao hữu trước Colombia vào tháng 3.2024.

- Hàng thủ chắc chắn của La Roja: Tây Ban Nha vẫn chưa nhận bàn thua nào tại World Cup 2026, với 5 trận giữ sạch lưới liên tiếp. Ngược lại, Bỉ đã để thủng lưới 5 lần.

- Ngôi sao Yamal: Chân sút của Barcelona dù chưa đạt phong độ đỉnh cao trong mùa hè này do những vấn đề dai dẳng về thể lực, nhưng anh hoàn toàn có thể là người định đoạt trận đấu. Yamal đang sở hữu một thành tích đáng nể trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha khi đóng góp vào 18 bàn thắng (ghi bàn và kiến tạo) sau 30 trận ra sân.

- Thành tích đối đầu: Tây Ban Nha đã thắng 9 trong số 11 lần chạm trán gần nhất giữa 2 đội bóng. Trước thềm màn so tài thứ ba giữa 2 đội tại đấu trường World Cup, mỗi bên đang có một chiến thắng.

Đội hình ra sân dự kiến trận Tây Ban Nha vs Bỉ

Huấn luyện viên De la Fuente có thể sẽ giữ nguyên hoàn toàn đội hình xuất phát so với trận thắng nghẹt thở ở những phút cuối trước Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội, trong đó người ghi bàn thắng muộn Mikel Merino nhiều khả năng sẽ tiếp tục được sử dụng như một quân bài chiến thuật từ băng ghế dự bị thay vì đá chính.

- Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Với việc Amadou Onana dính chấn thương dây chằng chéo, tuyến giữa của Bỉ chắc chắn sẽ có sự xáo trộn. HLV Garcia có thể sẽ xếp Kevin De Bruyne đá chính ở vị trí tiền vệ tấn công, kéo Tielemans lùi sâu xuống đá cặp tiền vệ trung tâm (trục kép) cùng Nicolas Raskin hoặc Hans Vanaken.

- Bỉ: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.