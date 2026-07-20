5 bất ngờ lớn nhất World Cup 2026

Cabo Verde - hiện tượng lớn nhất giải đấu

Trước World Cup 2026, rất ít người tin Cabo Verde có thể tạo nên dấu ấn ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, đại diện châu Phi đã viết nên câu chuyện cổ tích khi vượt qua vòng bảng và tiến sâu hơn mọi kỳ vọng.

Từ người gác đền kỳ cựu, Vozinha trở thành hiện tượng toàn cầu và gương mặt có sức hút thương mại sau giải đấu ẢNH: REUTERS

Không sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới hay lực lượng vượt trội, Cabo Verde gây ấn tượng nhờ lối chơi kỷ luật, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và khả năng tận dụng cơ hội rất tốt. Họ thậm chí khiến Argentina gặp vô vàn khó khăn ở vòng 32 đội trước khi chấp nhận dừng bước. Ngôi sao của họ - thủ môn Vozinha - cũng gây sốt ở tuổi 40 khi lần đầu góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Dù không thể tiếp tục tạo địa chấn, Cabo Verde vẫn được xem là hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026, giống như Ma Rốc từng làm được tại Qatar năm 2022.

Những "gã khổng lồ" gục ngã trước các đội chiếu dưới

Một trong những điểm đặc biệt của World Cup 2026 là hàng loạt ứng viên vô địch phải rời cuộc chơi sớm. Đội tuyển Đức gây thất vọng khi bị Paraguay loại ngay từ vòng 32 đội trên chấm phạt đền, trong khi Hà Lan cũng bất ngờ dừng bước trước Ma Rốc ngay vòng knock-out đầu tiên cũng trên chấm phạt đền. Hai đội bóng giàu truyền thống đều được đánh giá cao trước giải nhưng không thể hiện được bản lĩnh đúng lúc.

Đội tuyển Đức gây thất vọng khi bị loại quá sớm ẢNH: REUTERS

Những cú sốc này cho thấy khoảng cách giữa các nền bóng đá đang ngày càng thu hẹp. Chỉ một trận đấu dưới sức hoặc một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ khiến những đội bóng lớn phải trả giá.

Messi vẫn tỏa sáng ở tuổi 39

Ở tuổi 39 và bước vào kỳ World Cup thứ 6 và có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp, nhiều người cho rằng Lionel Messi sẽ chỉ còn đóng vai trò biểu tượng. Nhưng đội trưởng Argentina một lần nữa chứng minh đẳng cấp của mình.

Messi vẫn rất vĩ đại dù Argentina thất bại ở trận đấu cuối ẢNH: REUTERS

Messi ghi 8 bàn, có 4 kiến tạo, góp dấu giày vào 12 bàn thắng của Argentina để đưa đội bóng xứ Tango vào chung kết. Anh tiếp tục phá nhiều cột mốc tại World Cup và trở thành linh hồn trong hành trình bảo vệ ngôi vương của nhà đương kim vô địch. Dù Argentina không thể giữ cúp sau thất bại trước Tây Ban Nha, màn trình diễn của Messi vẫn là một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất giải đấu.

World Cup 2026 khép lại: Messi - Ronaldo nhường sân khấu cho Yamal, Haaland và thế hệ mới

Cuộc đua Vua phá lưới hấp dẫn đến phút cuối

Hiếm có kỳ World Cup nào mà cuộc cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới lại diễn ra gay cấn như năm nay.

Kylian Mbappe dẫn đầu với 10 bàn thắng, nhưng ngay phía sau là Messi với 8 bàn. Erling Haaland bùng nổ ngay lần đầu dự World Cup cùng Na Uy với 7 pha lập công, trong khi Jude Bellingham cũng ghi 7 bàn giúp Anh giành hạng ba.

Mbappe vẫn là chân sút rất "nhạy" tại World Cup và đang thống trị danh sách ghi bàn trong lịch sử giải đấu ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Julian Alvarez hay Lautaro Martinez đều liên tục để lại dấu ấn, biến World Cup 2026 thành giải đấu chứng kiến sự tỏa sáng đồng loạt của nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới.

Công nghệ gây tranh cãi vì can thiệp quá sâu

Nếu chất lượng chuyên môn được đánh giá rất cao thì công nghệ lại trở thành một trong những chủ đề gây tranh luận nhiều nhất tại World Cup 2026. VAR cùng hệ thống việt vị bán tự động liên tục can thiệp vào các tình huống nhạy cảm. Nhiều bàn thắng bị hủy sau thời gian kiểm tra kéo dài, không ít quả phạt đền được thay đổi quyết định, khiến cảm xúc của cầu thủ và người hâm mộ nhiều lần bị ngắt quãng.

Đã có quá nhiều tranh cãi về VAR ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Dù phần lớn các quyết định được đánh giá là chính xác, việc công nghệ xuất hiện với tần suất dày đặc đã làm dấy lên cuộc tranh luận về ranh giới giữa tính chính xác và cảm xúc của bóng đá.