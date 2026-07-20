Cucurella làm ‘nghi thức lạ’ liên quan đến… đồng xu, cầu may cho Tây Ban Nha vô địch

Chức vô địch World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục mang đến nhiều câu chuyện thú vị phía sau hậu trường. Trong số đó, hậu vệ trái Marc Cucurella là một trong những nhân vật được truyền thông Tây Ban Nha nhắc đến nhiều nhất, không chỉ bởi màn trình diễn ổn định mà còn vì những lời hứa đặc biệt anh từng đưa ra.

Theo tờ Marca, trước trận chung kết với Argentina, Cucurella đã thực hiện một hành động khá lạ. Anh bí mật chôn một đồng xu xuống mặt cỏ sân đấu như một nghi thức cầu may trước giờ bóng lăn.

Marc Cucurella (số 24) là một trong những nhân tố quan trọng của Tây Ban Nha ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Đây không phải ý tưởng ngẫu nhiên. Cựu hậu vệ Joan Capdevila tiết lộ ông chính là người truyền lại "bí mật" này cho người đàn em. Capdevila từng thực hiện nghi thức tương tự trước trận chung kết World Cup 2010 tại Nam Phi, nơi Tây Ban Nha đánh bại Hà Lan để lần đầu tiên lên ngôi vô địch thế giới.

"Tôi đã yêu cầu Cucurella làm điều tương tự. Tôi từng chôn một đồng xu xuống sân trước trận chung kết năm 2010 và mọi chuyện diễn ra hoàn hảo. Lần này cậu ấy cũng làm vậy", Capdevila chia sẻ.

Nghi thức lạ này một lần nữa mang đến kết quả mỹ mãn khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 để giành chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử vào rạng sáng 20.7.

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Marc Cucurella chưa giải nghệ

Nếu nghi thức đồng xu được giữ kín cho đến sau trận đấu, thì một lời hứa khác của Cucurella lại bất ngờ bị người hâm mộ "đào lại" ngay sau lễ đăng quang.

Trước World Cup 2026, hậu vệ đang khoác áo Real Madrid từng phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Movistar rằng nếu Tây Ban Nha vô địch thế giới, anh sẽ gọi điện ngay cho HLV Luis de la Fuente để xin chia tay đội tuyển.

"Nếu tôi vô địch World Cup, tôi sẽ gọi cho Luis de la Fuente ngay ngày hôm sau và nói rằng tôi giải nghệ khỏi đội tuyển quốc gia. Sau chức vô địch EURO và World Cup, bạn không thể đòi hỏi gì hơn nữa", Cucurella từng tuyên bố.

Chính vì phát biểu này, ngay sau khi Tây Ban Nha lên ngôi, mạng xã hội tràn ngập những lời nhắc nhở vui dành cho hậu vệ 28 tuổi về việc giữ lời hứa. Tuy nhiên, bản thân Cucurella nhanh chóng cho thấy đó chỉ là một phát biểu mang tính hài hước. Anh không hề có ý định giải nghệ hay chia tay đội tuyển quốc gia khi vẫn đang ở độ chín của sự nghiệp và là lựa chọn số một của HLV De la Fuente bên hành lang trái.

Marc Cucurella khẳng định anh chỉ nói đùa về việc chia tay đội tuyển ẢNH: REUTERS

Thay vào đó, điều mà Cucurella chuẩn bị thực hiện là một lời hứa khác còn "điên rồ" hơn. Sau trận chung kết, hậu vệ này xác nhận sẽ xăm hình HLV Luis de la Fuente để kỷ niệm chức vô địch World Cup.

"Tôi cần nghĩ xem sẽ xăm hình Luis de la Fuente ở đâu. Tôi muốn xăm ở vị trí dễ nhìn thấy nhất. Tôi sẽ quyết định điều đó trên chuyến bay về Madrid", Cucurella chia sẻ với nụ cười, đồng thời còn lên Instagram hỏi người hâm mộ gợi ý thợ xăm phù hợp.

Truyền thông Tây Ban Nha nhận định, với chức vô địch EURO 2024 và World Cup 2026, Cucurella đã trở thành một trong những biểu tượng của thế hệ vàng mới của bóng đá nước này. Vì thế, khả năng anh thực sự nói lời chia tay đội tuyển lúc này gần như khó xảy ra.