Vì sao Argentina mất hình ảnh ở chung kết World Cup?

Tây Ban Nha không cần khóa Messi, khi cả đội Argentina tê liệt

Tây Ban Nha đã hoàn tất hành trình vô địch World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Argentina ở chung kết trên sân MetLife, diễn ra rạng sáng 20.7. Chức vô địch của "La Roja" vĩ đại không chỉ vì thắng rất nhiều đội mạnh như Argentina, Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ... mà còn ở chi tiết đắt giá: trận Tây Ban Nha đá hoàn hảo nhất chính là trận chung kết, nơi Rodri cùng đồng đội khẳng định vị thế nhà vô địch toàn năng bậc nhất lịch sử.

Chung kết World Cup 2026 đã trở thành sàn diễn, nơi bóng đá Tây Ban Nha phô diễn những gì tinh túy nhất của nền bóng đá được xây dựng bằng khoa học và tính kiểm soát. Học trò HLV Luis de la Fuente biến từng đường chuyền, từng nhịp di chuyển và dàn xếp cự ly đội hình trở thành nghệ thuật biểu diễn.

Tây Ban Nha vô địch xứng đáng ẢNH: REUTERS

Argentina là đội có tinh thần thi đấu tốt nhất, đá 15 phút cuối hay nhất, sở hữu cầu thủ vĩ đại nhất... song, tất cả đều vô nghĩa trên thảm cỏ MetLife, khi rốt cục, Tây Ban Nha đã không để Argentina có bóng để chơi.

60% thời lượng cầm bóng, 878 đường chuyền, 25 cơ hội ăn bàn, Tây Ban Nha bóp nghẹt không gian chơi bóng của Argentina xuống mức cực tiểu. Suốt 8 năm huấn luyện Argentina, HLV Lionel Scaloni tạo nên tập thể pressing khoa học và tấn công đa dạng, biến hóa nhờ những pha xoay bài, hoán đổi vị trí tốt. Thế nhưng, kế hoạch của Scaloni sụp đổ. Argentina chuyền 476 đường, con số không tệ, tuy nhiên phần lớn diễn ra ở phần sân nhà. Lionel Messi cùng đồng đội hầu như không thể chuyền quá 3 đường chính xác khi bước sang phần sân Tây Ban Nha.

Thua Tây Ban Nha ở chung kết, dàn sao Argentina gây thất vọng với màn hỗn chiến sau trận

Nền bóng đá từng vô địch World Cup và EURO với đội hình 4-6-0 (có lẽ chỉ Tây Ban Nha mới nghĩ ra được ý tưởng bất khả thi đó), nơi từ thủ môn đến tiền đạo đều có nhãn quan chuyền bóng và chạy chỗ siêu việt đã nắm hoàn toàn trận chung kết trong lòng bàn tay, nơi Argentina chỉ có 32% thời lượng chung kết (tương đương 38,4 phút trong) là cầm được quả bóng trong chân, rồi nhanh chóng... mất.

Ferran Torres tung đòn kết thúc ẢNH: REUTERS

Từng huấn luyện Rodri, Ruiz, Oyarzabal, Yamal... từ khi nhóm cầu thủ này chỉ là những thiếu niên, HLV De la Fuente đã định hình triết lý kiểm soát lên tầm cao nhất, biến Tây Ban Nha trở thành cỗ máy chuyền bóng chuẩn tới từng milimet.

Ở lớp dạy bằng HLV UEFA của Tây Ban Nha, Fuente là giảng viên xuất sắc môn của "tổ chức tập thể" và "phát triển bóng đá", nơi định hình cho các HLV tư duy xây dựng và vận hành lối chơi. Scaloni là học trò của Fuente, và rõ ràng khi nhìn vào chung kết, HLV người Argentina chưa thể vượt qua cái bóng người thầy. Mọi đường bóng đến chân Messi bị cắt, các pha chuyển đổi trạng thái bị đón lõng hoàn toàn từ khi còn chưa thành hình.

Bất lực

Diễn giải chung kết theo cách đơn giản nhất, thì Tây Ban Nha biết làm gì với quả bóng trong chân, còn Argentina thì không. Rodri cùng đồng đội chỉ tập trung triển khai bóng, còn việc của Paredes, Enzo, Tagliafico hay Simeone là... phá bằng được lối chơi ấy.

Đội bóng Nam Mỹ đã vận dụng mọi thủ thuật tâm lý và "ngón đòn" đường phố, khi khiêu khích, triệt hạ, dẫn dụ Tây Ban Nha vào các cuộc tranh cãi, va chạm.

Facundo Medina đã đấm vào bụng Rodri, khi tiền vệ Tây Ban Nha chạy đến ăn mừng cùng đồng đội. Paredes liên tục vào bóng "ăn chân", Tagliafico đạp rồi cố tình giẫm lên Yamal. HLV Scaloni hiểu rằng với năng lực có hạn, Argentina không thể đá sòng phẳng và đàng hoàng với Tây Ban Nha. Họ cần những "lưỡi dao trong bóng tối", cần nghệ thuật hắc ám, biến MetLife thành sàn đấu tâm lý, nơi Tây Ban Nha có thể sập bẫy bởi thiếu kinh nghiệm.

Nỗi buồn của Argentina ẢNH: REUTERS

Dù vậy, kẻ mạnh không sợ hãi. Rodri, Yamal, Olmo hay Pedri chỉ tập trung vào thứ tôn giáo duy nhất: chơi bóng. Chính sự tỉnh táo đã giúp tâm trí Tây Ban Nha sạch sẽ, không bị vấy bẩn bởi chiêu trò tâm lý của Argentina. 25 pha phạm lỗi của học trò Scaloni chỉ đổi lấy 6 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ, chứ không chặn nổi cỗ máy đếm nhịp chuẩn xác như vòng xoay của chiếc đồng hồ mà Tây Ban Nha kiên trì lắp ráp cả thập kỷ, bên trong những học viện bóng đá luôn dạy cầu thủ phải chơi bóng tử tế và tôn trọng đối thủ, thay vì làm mọi cách để đạt được mục tiêu.

Argentina trở thành đội hiếm hoi trong lịch sử không sút nổi lần nào trong 90 phút chung kết (thậm chí phải chờ tới cuối hiệp phụ thứ hai mới có cơ hội), vì Paredes cùng đồng đội không muốn (có lẽ đúng hơn là không thể) chơi bóng. Argentina chỉ "phá", thay vì cố gắng "xây" bất cứ điều gì. Tinh thần chiến đấu đã giúp Argentina trụ tới hiệp phụ, nhưng không thể đi xa hơn được nữa.

Chiến thắng của Tây Ban Nha không đơn thuần là chức vô địch thứ hai trong lịch sử cho "La Roja", mà còn là "chiến thắng của bóng đá", nơi truyền thụ thông điệp cứng rắn: sự bài bản, kiên trì và tử tế là con đường duy nhất dẫn đến đỉnh cao.

4 năm trước, Argentina là đội bóng như vậy, nhưng ở trận chung kết đêm qua thì không.