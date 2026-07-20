Em trai 3 tuổi của Yamal lại gây sốt: Ăn mừng bên cúp vàng, cảnh sát cũng… ‘tan chảy’

Sau chiến thắng 1-0 trước Argentina ở trận chung kết World Cup 2026, hàng triệu người hâm mộ hướng sự chú ý đến lễ đăng quang của đội tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, như thường lệ, một trong cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội lại không phải là ngôi sao trên sân, mà là Keyne - cậu em trai cùng mẹ khác cha mới 3 tuổi của Lamine Yamal.

Em trai của Yamal lại khiến CĐV chú ý với hình ảnh cực đáng yêu ẢNH: REUTERS

Mặc chiếc áo tuyển Tây Ban Nha in số 19 cùng dòng tên "Keyne" phía sau lưng, cậu bé hào hứng chạy thẳng xuống sân ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Hình ảnh Keyne lao đến ôm chầm lấy anh trai khiến Yamal không giấu được nụ cười hạnh phúc. Cầu thủ 19 tuổi của Barcelona lập tức bế em lên, xoay một vòng rồi nhẹ nhàng đội chiếc mũ bóng chày mang thương hiệu "Lamine" lên đầu cậu bé.

Không lâu sau đó, một khoảnh khắc khác còn khiến người hâm mộ thích thú hơn. Khi đi dạo quanh sân MetLife, Keyne tò mò tiến đến một cảnh sát bang New Jersey. Viên cảnh sát lập tức tháo chiếc mũ của mình để cậu bé đội thử. Keyne vui vẻ tạo dáng trong vài giây rồi lịch sự trả lại chiếc mũ, còn người cảnh sát chỉ biết bật cười trước sự đáng yêu của "ngôi sao nhí" này.

Đó chỉ là một trong rất nhiều hình ảnh giúp Keyne tiếp tục trở thành hiện tượng của World Cup 2026. Trong suốt giải đấu, cậu bé liên tục xuất hiện trên màn hình lớn của sân vận động, được các máy quay truyền hình ưu ái ghi hình và trở thành nhân vật được các hãng thông tấn quốc tế săn đón.

Ông Trump xuất hiện ở chung kết World Cup 2026: An ninh siết chặt, lễ trao cúp gây bão

Em trai Yamal cực đáng yêu

Ở trận chung kết, Keyne còn khiến khán giả bật cười khi nhảy múa cạnh bản sao khổng lồ của chiếc cúp vàng World Cup. Sau đó, Yamal trao luôn chiếc cúp cho em trai cầm trên tay để cùng chụp ảnh lưu niệm, tạo nên một trong những khoảnh khắc đẹp nhất lễ đăng quang của Tây Ban Nha.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, trước mỗi trận đấu, Keyne thường xuống sân cùng các cầu thủ. Cậu bé từng ghi bàn trong lúc khởi động vào lưới Nico Williams và thường xuyên chạy nhảy với các tuyển thủ Tây Ban Nha như một "thành viên danh dự" của đội bóng.

Tạp chí Hola! từng nhận định rằng điều gây ấn tượng nhất ở World Cup năm nay "không phải những bàn thắng hay chiếc cúp vô địch, mà chính là Keyne". Nhiều tờ báo khác cũng gọi cậu bé là "ngôi sao của World Cup 2026", "siêu sao trên khán đài" hay "nhân vật được yêu mến nhất giải đấu".

Sự nổi tiếng của Keyne bùng nổ từ trận tứ kết gặp Bỉ, khi máy quay bắt được cảnh cậu bé liên tục vẫy tay, cười tươi và cổ vũ anh trai trên khán đài. Kể từ đó, gần như trận nào của Tây Ban Nha cũng xuất hiện những khoảnh khắc đáng yêu của cậu bé lan truyền khắp mạng xã hội.

Cảnh sát Mỹ lẫn các phóng viên đều thích thú với sự xuất hiện của em trai Yamal ẢNH: REUTERS

Ở trận chung kết, một hình ảnh khác cũng nhanh chóng trở thành "meme" khi Keyne lè lưỡi đúng lúc màn hình lớn chiếu cận cảnh mình. Chứng kiến cảnh đó, Yamal đứng dưới sân bật cười không ngớt.

Sau trận đấu, ngôi sao của Barcelona tiết lộ đây hoàn toàn không phải hành động ngẫu nhiên. Yamal kể: "Hôm trước tôi đang ở phòng vật lý trị liệu thì em gọi bằng điện thoại của mẹ và nói: 'Ngày mai em sẽ lè lưỡi'. Khi màn hình chiếu đến, em ấy làm thật và tôi chỉ biết cười".

Sinh tháng 9.2022, Keyne là con trai của Sheila Ebana, mẹ của Yamal. Dù không cùng cha, hai anh em có mối quan hệ vô cùng gắn bó. Sau chiến thắng ở vòng knock-out trước đó, Yamal từng xúc động chia sẻ rằng nhìn thấy em trai hạnh phúc là điều khiến anh mãn nguyện nhất.

"Em trai là tất cả đối với tôi. Tôi yêu em ấy và luôn cảm thấy như đó là con trai mình", cầu thủ 19 tuổi nói.

Không chỉ xuất hiện tại World Cup, Keyne từ lâu đã là gương mặt quen thuộc trong các video TikTok, Instagram của Yamal. Hai anh em thường cùng nhảy, chơi bóng, ăn mừng các danh hiệu của Barcelona và luôn đồng hành trong những sự kiện lớn.