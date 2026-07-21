Tiếc cho Messi nhưng đúng với Argentina

Messi bị khóa thế nào?

Mọi chiến thắng của Argentina từ vòng bảng đến trước trận chung kết đều có dấu ấn của Messi với 8 bàn và 4 kiến tạo. Cú đúp kiến tạo trong trận gặp Anh, hay đường chuyền cho Romero và pha dứt điểm cận thành trong trận gặp Ai Cập đều là những màn trình diễn kinh điển giúp Argentina lội ngược dòng thành công ở thế hiểm nghèo. Thế nhưng trong trận chung kết rạng sáng qua, Messi thiên tài cỡ nào cũng không thể xoay chuyển cục diện khi bị kiểm soát hoàn toàn. Tây Ban Nha (TBN) vừa duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng tốt vừa tiếp tục gây ấn tượng với khả năng kiểm soát thế trận.

Ảnh: Reuters

Messi (10) bị khóa chặt hoàn toàn ẢNH: REUTERS

TBN bắt Argentina phải chơi theo cách của mình, khiến những Allister, Enzo, De Paul phải chạy đuổi bóng đến mệt nhoài. Và nếu có lỡ chuyền hỏng và mất bóng thì nhờ khả năng giữ cự ly đội hình tốt, tốc độ chuyển đổi nhanh đã giúp Rodri và đồng đội rất nhanh lấy lại được bóng, chống mọi đường phản công của Argentina, đồng thời cô lập M10, phong tỏa và ngăn chặn tất cả đường chuyền có thể hướng đến vị trí của Messi. Những lần Messi chạm bóng đều trong thế quay lưng, bị áp sát mọi hướng xung quanh. Anh chỉ có thể chuyền về chứ không có cơ hội chuyển hướng bóng lên tuyến trên và không thể thực hiện được những quả tạt với độ chính xác cao. Anh chỉ có một cú sút không trúng đích, không có đường chuyền quyết định nào. Anh đã cố vẫy vùng, cố thoát ra cái lưới mà người TBN giăng sẵn, nhưng không thể tạo ra bất cứ dấu ấn nào. Phép màu và tài năng cá nhân của anh đã không thể vượt qua được hệ thống toàn diện của TBN.

Xuất sắc toàn diện

TBN không chỉ khóa chặt Messi, không cho Argentina dứt điểm một lần nào trong 90 phút, mà còn phong tỏa mọi đường lên bóng hay cơ hội phản công của đối phương. Mỗi khi Argentina phá được lớp pressing đầu tiên, Rodri thường xuất hiện đúng vị trí để thu hồi bóng hai. Các trung vệ TBN cũng không lùi quá sâu, nhờ đó khoảng cách giữa hàng thủ và tuyến giữa luôn được giữ ở mức hẹp.

TBN vô địch vì lối chơi hoàn hảo Ảnh: Reuters

Đến gần cuối 90 phút, TBN có 22 lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương, còn Argentina chỉ có một. Giai đoạn đầu trận đấu, TBN đá chậm, phá lối chơi của Argentina. Họ chuyền bóng an toàn, đôi lúc quá chậm và thiếu những pha tăng tốc cần thiết ở 1/3 cuối sân. Nhưng ở hiệp 2, đến cuối trận khi Pedri, Ferran Torres, Nico Williams và Mikel Merino lần lượt được tung vào sân, TBN bắt đầu chơi nhanh hơn. Pha phối hợp hoàn hảo của Williams và Torres đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Argentina từng ngược dòng trước đội Anh nhờ dồn đội hình lên, tấn công điên cuồng, tạo sức ép và đặt Messi vào khu vực có thể quyết định trận đấu. Nhưng trước TBN, họ không thể tái hiện điều đó bởi đối thủ giữ bóng tốt hơn, có cấu trúc chặt hơn và không tự lùi xuống bảo vệ tỷ số.

TBN khiến đối thủ không thể chơi bóng, nhưng chính Argentina cũng tự bó hẹp khả năng của chính mình bằng niềm tin vào lối chơi phòng ngự thụ động và chờ đợi vào tài năng của Messi. Nên khi phép màu của thiên tài không xuất hiện, Argentina không còn bài để chơi và thất bại là hoàn toàn xứng đáng. Đúng là có phần đáng tiếc cho Messi, có thể đây là lần cuối cùng anh chơi tại World Cup, nhưng thất bại này lại hoàn toàn chính xác với năng lực và sự lựa chọn cách chơi của Argentina. Chúc mừng chức vô địch một cách hoàn mỹ của TBN để khép lại một kỳ World Cup thực sự trọn vẹn.