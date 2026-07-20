FIFA điều tra màn ẩu đả giữa Argentina và Tây Ban Nha sau chung kết World Cup

Theo kênh Sky Sports và tờ The Times, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới sẽ xem xét toàn bộ báo cáo của tổ trọng tài cùng các đoạn băng ghi hình trước khi đưa ra quyết định về những án phạt dành cho các cá nhân và tập thể liên quan.

Tâm điểm của cuộc điều tra là Leandro Paredes. Tiền vệ Argentina đã nhận thẻ đỏ sau tiếng còi mãn cuộc vì hành vi bạo lực trong cuộc ẩu đả với các cầu thủ Tây Ban Nha. Hình ảnh truyền hình cho thấy Paredes túm cổ Eric Garcia, sau đó lao vào va chạm với Gavi khiến tình hình trên sân trở nên hỗn loạn.

Các cầu thủ Argentina lẫn Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ nhận án kỷ luật từ FIFA ẢNH: REUTERS

Ngoài Paredes, FIFA cũng sẽ xem xét vai trò của hậu vệ Nahuel Molina của Argentina. Theo các đoạn video mới được công bố, Molina đã va chạm với đội trưởng Rodri trong lúc các cầu thủ Tây Ban Nha chạy vào sân ăn mừng chức vô địch. Tình huống này được xem là "mồi lửa" khiến cầu thủ hai đội lao vào xô xát ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Không chỉ các cầu thủ, trợ lý HLV Roberto Ayala của Argentina cũng nằm trong diện bị điều tra sau khi bị cho là có hành động xô đẩy Dani Olmo trong lúc hỗn chiến.

Những hình ảnh được lan truyền sau trận đấu cho thấy khi các cầu thủ dự bị và ban huấn luyện Tây Ban Nha tràn vào sân chia vui cùng đồng đội, Molina đã va chạm với Rodri. Chỉ ít giây sau, cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi rồi biến thành màn ẩu đả quy mô lớn.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, sau vụ việc, trung vệ Nicolas Otamendi còn tiến đến chất vấn Rodri về những phát biểu trước trận chung kết liên quan đến công tác trọng tài. Đội trưởng Tây Ban Nha từng bày tỏ lo ngại về các quyết định gây tranh cãi xuất hiện ở một số trận đấu của Argentina trước đó. Điều này được cho là khiến bầu không khí giữa hai đội vốn đã căng thẳng càng trở nên nóng hơn sau thất bại của đại diện Nam Mỹ.

Argentina gây tranh cãi từ trong trận đấu

Không chỉ sự cố sau trận, FIFA nhiều khả năng sẽ xem xét toàn bộ diễn biến trận đấu khi Argentina có nhiều pha phạm lỗi quyết liệt. Tiền vệ Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu ở phút 90+3 sau pha vào bóng nguy hiểm với Pau Cubarsi. Trước đó, Paredes cũng may mắn không phải nhận thẻ đỏ thứ hai trong thời gian thi đấu chính thức sau một tình huống phạm lỗi sát vòng cấm.

Argentina cũng để lại hình ảnh không đẹp khác khi quay lưng ở màn nâng cúp của Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Một nội dung khác trong cuộc điều tra là hành vi của Argentina tại lễ trao giải. Sau khi nhận HCB từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump, phần lớn cầu thủ cùng ban huấn luyện Argentina đã rời về phía góc sân nơi có đông CĐV của mình, đồng thời quay lưng khi Tây Ban Nha thực hiện nghi thức nâng cúp vô địch.

Đây vốn là hành động hiếm gặp ở các trận chung kết World Cup và gây nhiều tranh luận trong giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Theo Sky Sports, FIFA sẽ hoàn tất việc phân tích toàn bộ chứng cứ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Sky Sports cho biết: "Hiện cơ quan này chưa công bố mức án cụ thể đối với bất kỳ cá nhân nào, nhưng các thủ tục kỷ luật dự kiến sẽ được hoàn tất trong vài tuần tới".