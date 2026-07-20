Nhà vô địch Tây Ban Nha về nước như người hùng: Hoàng gia chiêu đãi, uống rượu vang đắt đỏ

Không giống nhiều nhà vô địch World Cup trước đây tổ chức tiệc thâu đêm tại nước chủ nhà, thầy trò HLV Luis de la Fuente nhanh chóng rời New York (Mỹ) để kịp trở về Tây Ban Nha trong ngày. Theo giờ Việt Nam, chiếc Airbus A350 chở toàn đội tuyển cất cánh vào khoảng 13 giờ ngày 20.7, trước khi hạ cánh xuống sân bay Madrid-Barajas vào khoảng 19 giờ 30 cùng ngày.

Trước lúc ra sân bay, các tuyển thủ vẫn có màn ăn mừng ngắn nhưng đầy sang trọng tại khách sạn. Tiền vệ Marcos Llorente cùng Ferran Torres và Marc Pubill thưởng thức một chai rượu vang Chateau Rayas Chateauneuf-du-Pape Reserve 2014 có giá khoảng 1.009 bảng Anh, tương đương gần 35,7 triệu đồng.

Đội tuyển Tây Ban Nha đã trở về nước sau chức vô địch World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Marca cho biết, không khí trên xe buýt từ sân MetLife về khách sạn cũng vô cùng sôi động. Đội trưởng Rodri - chủ nhân Quả bóng vàng World Cup 2026 - liên tục dẫn dắt các đồng đội hát vang những bài ca chiến thắng, trong khi Aymeric Laporte được ghi lại khoảnh khắc ôm hôn chiếc cúp vàng ngay trên máy bay.

Một trong những hình ảnh gây chú ý nhất là Lamine Yamal xuất hiện với chiếc túi Hermes Birkin cỡ lớn khi xuống máy bay tại Madrid. Trước đó, tài năng trẻ 19 tuổi tiếp tục trở thành tâm điểm sau màn ăn mừng đầy vui vẻ với cậu em trai 3 tuổi Keyne Yamal ngay trên sân MetLife.

Đội trưởng Rodri nâng cao chiếc cúp vàng khi vừa bước xuống máy bay ẢNH: REUTERS

Nico Williams là cầu thủ đánh đầu kiến tạo, giúp Ferran Torres ghi bàn duy nhất ở chung kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Yamal dù không đạt thể trạng tốt nhất tại World Cup 2026 nhưng vẫn luôn là nhân tố rất quan trọng trên hàng công ẢNH: REUTERS

Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp đón nhà vô địch

Theo Marca, sau khi nghỉ ngơi ngắn tại Madrid, toàn đội lập tức bước vào chuỗi hoạt động chính thức. Điểm dừng chân đầu tiên là Cung điện Zarzuela, nơi Vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia cùng Công chúa Leonor và Infanta Sofía tiếp đón cũng như chiêu đãi các nhà vô địch thế giới.

Đây được xem là nghi thức danh dự cao nhất dành cho các đoàn thể thao Tây Ban Nha sau những chiến tích lịch sử, trước khi đội tuyển tiếp tục đến các cơ quan chính quyền và tham gia lễ mừng công cùng người dân.

Sau các nghi thức ngoại giao, tâm điểm của ngày hội sẽ là cuộc diễu hành bằng xe buýt mui trần qua các tuyến phố chính của Madrid. Hàng trăm nghìn CĐV được dự báo sẽ phủ kín tuyến đường dẫn tới quảng trường Cibeles - địa điểm gắn liền với những lễ đăng quang của thể thao Tây Ban Nha.

Đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 đầy thuyết phục ẢNH: REUTERS

Theo kế hoạch, khu vực Cibeles sẽ bắt đầu chương trình ca nhạc, biểu diễn của nhiều DJ và nghệ sĩ nổi tiếng để hâm nóng bầu không khí trước khi đoàn xe chở các nhà vô địch xuất hiện.

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cho biết cuộc diễu hành được tổ chức nhằm giúp người hâm mộ cả nước có cơ hội trực tiếp chúc mừng thế hệ cầu thủ vừa mang về ngôi sao World Cup thứ hai trong lịch sử, sau chức vô địch năm 2010. Hình ảnh Rodri giương cao chiếc cúp khi bước xuống đường băng sân bay Madrid-Barajas được xem là biểu tượng mở đầu cho ngày hội bóng đá lớn nhất Tây Ban Nha trong nhiều năm qua.