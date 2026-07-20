Ibrahimovic: 'Tây Ban Nha đã hút cạn linh hồn đối thủ, tôi biết Messi rất buồn’

Tây Ban Nha đã đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026 để lần thứ 2 bước lên đỉnh thế giới. Chứng kiến màn trình diễn của thầy trò HLV Luis de la Fuente, Zlatan Ibrahimovic không tiếc lời ca ngợi và cho rằng đây là chức vô địch hoàn toàn thuyết phục.

Ibrahimovic thán phục chức vô địch của Tây Ban Nha

Trong vai trò bình luận viên của Fox Sports suốt giải đấu, cựu danh thủ Thụy Điển nhận xét: "Bóng đá đã chiến thắng hôm nay. Cách họ chơi bóng, cách họ tiếp cận giải đấu, đó là điều mà mọi người muốn được chứng kiến khi xem bóng đá".

Ibrahimovic đánh giá đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi tại World Cup 2026 là điều xứng đáng ẢNH: REUTERS

Theo Ibrahimovic, Tây Ban Nha không chỉ sở hữu hàng công giàu kỹ thuật mà còn có hệ thống phòng ngự gần như hoàn hảo. “La Roja” chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn trong suốt World Cup 2026 và ở trận chung kết, họ khiến Argentina không tung ra nổi cú sút trúng đích nào.

"Hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu là Tây Ban Nha. Và đội bóng xuất sắc nhất đã giành chiến thắng", Ibrahimovic nhấn mạnh.

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Điều khiến Ibrahimovic ấn tượng nhất không phải màn tỏa sáng của một cá nhân, mà là sức mạnh tập thể của nhà vô địch thế giới. Anh cho rằng ngay cả khi Lamine Yamal không chơi bùng nổ như kỳ vọng, Tây Ban Nha vẫn kiểm soát hoàn toàn các trận đấu nhờ lối chơi đồng đội cực kỳ gắn kết.

"Khi người Tây Ban Nha bắt đầu chuyền bóng, họ sẽ hút cạn linh hồn và hy vọng của đối thủ. Trận chung kết cũng vậy. Khi còn thi đấu, nếu tôi không nhận được bóng vì đối phương giữ bóng quá lâu, tôi sẽ phát điên. Bạn chỉ còn biết chạy theo và cố giành lại bóng", cựu tiền đạo từng khoác áo Barcelona chia sẻ.

Theo Ibrahimovic, chính khả năng kiểm soát thế trận và sự ổn định xuyên suốt giải đấu là yếu tố giúp Tây Ban Nha xứng đáng bước lên ngôi vô địch.

Messi được ca ngợi dù lỡ hẹn với chiếc cúp

Dù Argentina thất bại trong trận chung kết, Ibrahimovic vẫn dành nhiều lời khen cho Lionel Messi.

"Tôi biết anh ấy rất buồn vì không thể vô địch World Cup. Nhưng Messi đã có một giải đấu tuyệt vời. Anh ấy giúp cả đội đứng vững và làm được những điều phi thường", Ibrahimovic nói.

World Cup 2026 cũng được xem là một trong những giải đấu cá nhân xuất sắc nhất của Messi. Siêu sao người Argentina ghi 8 bàn, có 4 pha kiến tạo và là đầu tàu đưa "Albiceleste" tiến vào trận chung kết.

Ibrahimovic mô tả người đồng nghiệp bằng những lời đầy cảm xúc: "Có những lúc cậu ấy giống như một con người bình thường. Nhưng cũng có những lúc cậu ấy hoàn toàn không phải con người".

Messi vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi vì những màn tỏa sáng, đưa Argentina đến chung kết ẢNH: REUTERS

Đồng quan điểm với Ibrahimovic, cựu danh thủ Thierry Henry cho rằng màn trình diễn mờ nhạt của Messi trong trận chung kết không phản ánh đẳng cấp của anh, mà xuất phát từ sự xuất sắc của Tây Ban Nha. Ông bày tỏ: "Bạn không thể chống lại Messi, trừ khi đó là một đội như Tây Ban Nha".

Thực tế, Argentina gần như bất lực trước hệ thống phòng ngự của “La Roja”. Messi và các đồng đội chỉ thực hiện được 2 cú sút trong cả trận và không lần nào đưa bóng đi trúng khung thành.

Dẫu vậy, nhiều chuyên gia trên trường quay Fox Sports như Kasper Schmeichel, Alexi Lalas, Peter Crouch hay Maurice Edu đều khẳng định thất bại này không làm thay đổi vị thế của Messi trong lịch sử bóng đá.

Schmeichel nhận xét: "Anh ấy vẫn là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Điều quan trọng không chỉ là chiến thắng, mà còn là những gì bạn cống hiến cho bóng đá".