Đội tuyển Argentina trở về nước trong cơn đượm buồn, tại sao Messi ở lại Mỹ?

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), đội tuyển nước này đã rời New York vào khoảng 19 giờ ngày 20.7 (giờ Việt Nam) trên chuyến bay thuê bao thẳng về Buenos Aires. Sau hành trình khoảng 11 giờ, đội dự kiến hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ezeiza vào khoảng 6 giờ sáng ngày 21.7 (giờ Việt Nam).

Khác với khung cảnh tưng bừng khi đăng quang World Cup 2022, lần này chuyến trở về của “Albiceleste” diễn ra trong sự lặng lẽ. Không cầu thủ nào trả lời báo chí sau trận đấu. HLV Lionel Scaloni là người duy nhất xuất hiện ở cuộc họp báo, đồng thời thừa nhận ông cần thời gian suy nghĩ về tương lai sau thất bại ở trận đấu quan trọng nhất giải.

Nhiều cầu thủ Argentina chưa trở về nước sau trận thua Tây Ban Nha ở chung kết ẢNH: REUTERS

Vì sao Messi không trở về Argentina cùng đội?

Theo báo Clarin và Ole, Messi nằm trong nhóm cầu thủ không đi cùng chuyến bay chính thức của đội tuyển. Thay vào đó, siêu sao 39 tuổi đã bay từ New York đến Miami cùng người đồng đội Rodrigo De Paul.

Lý do được AFA giải thích khá rõ trong thông cáo chính thức. Sau trận chung kết, một số tuyển thủ được phép di chuyển trực tiếp đến địa điểm khác để chuẩn bị hội quân cùng CLB hoặc bắt đầu kỳ nghỉ ngắn trước mùa giải mới.

Với Messi, việc ở lại Mỹ cũng thuận tiện hơn bởi anh đang khoác áo Inter Miami tại MLS. Sau ít ngày nghỉ ngơi và giải quyết công việc cá nhân, đội trưởng Argentina sẽ trở lại tập luyện cùng CLB, thay vì bay về Buenos Aires rồi tiếp tục quay lại Mỹ.

Ngoài Messi và De Paul, nhiều cầu thủ khác như Geronimo Rulli, Nicolas Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolas Gonzalez, Juan Musso... cũng không trở về Argentina cùng đoàn.

Trong khi đó, trên chuyến bay về nước có HLV Scaloni cùng nhiều trụ cột như Emiliano Martinez, Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Nicolas Tagliafico...

Đội tuyển Argentina không thể bảo vệ thành công chiếc cúp vàng từng giành được ở World Cup 2022 ẢNH: REUTERS

Tờ Clarin của Argentina cho biết, chỉ có một số ít người hâm mộ có mặt tại khách sạn của đội ở New Jersey để tiễn các cầu thủ. Khung cảnh hoàn toàn trái ngược với viễn cảnh từng được kỳ vọng nếu "Albiceleste" bảo vệ thành công chức vô địch.

Clarin còn tiết lộ hình ảnh gây xúc động khi HLV Scaloni được nhìn thấy đi bộ một mình trong bãi đỗ xe khách sạn giữa đêm, với đôi mắt đỏ hoe sau trận thua.

AFA sau đó cũng phát đi thông điệp cảm ơn người hâm mộ: "Kết quả cuối cùng không đủ để hiện thực hóa giấc mơ vô địch lần thứ hai liên tiếp, nhưng nó một lần nữa khẳng định mối liên kết đặc biệt giữa đội tuyển quốc gia và người dân Argentina. Cảm ơn vì luôn đồng hành cùng chúng tôi trong cả niềm vui lẫn những thời khắc khó khăn".

Argentina bước vào World Cup 2026 với tư cách đội tuyển số 1 trên bảng xếp hạng FIFA nhưng không thể bảo vệ ngôi vương. Đội bóng của HLV Scaloni gục ngã 0-1 trước Tây Ban Nha sau 120 phút thi đấu, khi Ferran Torres ghi bàn quyết định trong hiệp phụ.

Đây cũng là trận chung kết đáng quên của “Albiceleste” khi họ không tung ra nổi cú sút trúng đích nào, chỉ kiểm soát bóng khoảng 35% và lép vế hoàn toàn trước lối chơi áp đặt của Tây Ban Nha.