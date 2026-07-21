David Beckham lên tiếng về Messi

Cùng thời điểm Messi lên tiếng lần đầu tiên sau trận đội tuyển Argentina thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 ở chung kết World Cup 2026, rằng: "Nỗi đau rất lớn và sẽ cần thời gian để vết thương này lành lại".

Anh cũng chia sẻ thêm: "Nhưng tôi cũng giữ lại tất cả những điều tốt đẹp… Những trận đấu mà chúng tôi đã lật ngược tình thế bằng cách cống hiến hết mình và điều đó sẽ mãi mãi khắc sâu trong ký ức, sự ủng hộ của cả một đất nước, cùng với công sức và nỗ lực của tập thể này, đã giúp chúng tôi một lần nữa trở thành một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới".

Messi đã chọn ở lại Mỹ, sau đó trở về quê nhà Rosario thăm bố mẹ. Anh sẽ sớm trở lại thi đấu cho Inter Miami Ảnh: Reuters

Theo báo Tây Ban Nha, MARCA: "Messi đã thể hiện một sự lịch thiệp trong thất bại khi trong bài đăng trên Instagram trên, anh cũng đã gửi lời chúc mừng đến đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup. Điều này cũng giống như HLV Scaloni thừa nhận thẳng thắn sau trận đấu: "Họ chơi tốt hơn. Nhưng chúng tôi đã cho thấy rằng, chúng tôi biết cách thua cuộc".

Qua thông điệp của Messi, cho thấy danh thủ này hoàn toàn chưa đưa ra bất cứ quyết định nào tiếp theo về sự nghiệp ở đội tuyển.

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Messi không trở về cùng toàn đội tuyển Argentina, nhưng vẫn có hàng ngàn CĐV chào đón các thành viên còn lại trong buổi lễ tiếp đón họ rất long trọng với thành tích á quân World Cup, ngày 21.7 Ảnh: Reuters





David Beckham đồng cảm cùng thông điệp với vợ Messi

Trong lúc, vợ Messi, Antonela Roccuzzo cũng viết tâm thư gửi cho anh sau thất bại ở trận chung kết World Cup, cô nhấn mạnh: "Anh sẽ mãi mãi là người giỏi nhất".

"Không chỉ vì tài năng của anh, mà còn vì anh chưa bao giờ ngừng là chính mình. Cho dù chuyện gì xảy ra, anh không bao giờ bỏ cuộc, anh luôn chiến đấu đến cùng và cống hiến tất cả những gì mình có cho đến giây phút cuối cùng. Sức mạnh đó, tư duy đó và khả năng đứng dậy hết lần này đến lần khác là điều làm nên sự độc đáo của anh", Antonela viết.

David Beckham bảo vệ Messi, khẳng định cam kết lâu dài với tuyên bố: 'Messi là đội trưởng của chúng tôi, chúng tôi không thể tự hào hơn nữa’ Ảnh: Reuters

"Cảm ơn anh vì đã dạy chúng tôi mỗi ngày rằng thành công thực sự được xây dựng bằng sự chăm chỉ, hy sinh, kiên trì và không bao giờ đánh mất bản chất của mình. Anh là tấm gương tốt nhất cho con cái chúng ta và là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người", Antonela viết thêm.

Cô kết luận: "Em ngưỡng mộ anh hơn tất cả những lời có thể diễn tả, và em vô cùng tự hào khi được sát cánh bên anh trong cuộc sống này. Em yêu anh rất nhiều".

Ông David Beckham đã rất đồng cảm với thông điệp của vợ Messi, cựu danh thủ này phản hồi ngay dưới bài đăng của Antonela: "Cả hai bạn đều là những người đặc biệt, và thành tựu lớn nhất của các bạn chính là những cậu con trai... Tất cả chúng tôi đều rất tự hào về người chồng của bạn, Antonela".

Messi hiện còn hợp đồng với CLB Inter Miami đến tháng 12.2028. Anh cũng sẽ trở thành cổ đông đồng sở hữu đội bóng sau khi giải nghệ và sẽ sát cánh cùng ông David Beckham trong ban lãnh đạo CLB. Đây chính là một trong những lý do chính Messi chọn không lên tiếng, hoặc đưa ra bất cứ thông điệp ẩn chứa sự chia tay nào sau trận chung kết World Cup 2026.

"Dự định của Messi là rất rõ ràng, anh vẫn thi đấu đến hết năm 2028 ở độ tuổi 41 và chính thức giải nghệ sự nghiệp bóng đá lừng lẫy của mình. Nhưng việc anh có trở lại thi đấu cho đội tuyển Argentina hay không vẫn đang bỏ ngỏ. Nếu thi đấu, Messi có thể tham dự các trận như Finalissima hoặc tranh tài tại Copa America 2028", theo kênh DSports cho biết.