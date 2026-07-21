Sao Tây Ban Nha ‘nhại’ điệu nhảy trước mặt Tổng thống Trump, gây sốt mạng xã hội

Sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2026, các cầu thủ Tây Ban Nha lần lượt bước lên bục nhận huy chương từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, thay vì rời sân khấu sau nghi thức trao cúp, ông Donald Trump tiếp tục nán lại để xuất hiện trong những bức ảnh ăn mừng cùng nhà vô địch thế giới.

Trong lúc không khí trên sân MetLife (New York, Mỹ) đang vô cùng náo nhiệt, Mikel Merino bất ngờ thực hiện động tác vung tay, lắc người theo phong cách điệu nhảy vốn gắn liền với ông Donald Trump trong các chiến dịch tranh cử. Tiền vệ của Tây Ban Nha vừa cười vừa hướng về phía đồng đội, tạo nên một khoảnh khắc khiến nhiều người có mặt trên sân cũng bật cười.

Merino (số 6) nhảy điệu quen thuộc của ông Trump, khiến không khí trở nên náo nhiệt ẢNH: REUTERS

Hành động của cầu thủ Tây Ban Nha gây sốt

Hành động của Merino diễn ra ngay khi ông Donald Trump vẫn còn đứng rất gần các cầu thủ Tây Ban Nha. Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau ít giờ.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, bài đăng chia sẻ khoảnh khắc này trên mạng xã hội X đã vượt mốc 10 triệu lượt xem cùng hơn 100.000 lượt thích. Nhiều bình luận gọi đây là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của lễ trao cúp World Cup 2026.

World Cup 2026 cũng đánh dấu giải đấu đáng nhớ của Merino. Tiền vệ sinh năm 1996 ghi 2 bàn cho Tây Ban Nha, góp công lớn trên hành trình chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử bóng đá nước này.

Sau lễ trao cúp, đội tuyển Tây Ban Nha đã trở về nước và có mặt ở Madrid vào tối 20.7 (giờ Việt Nam) để bắt đầu chuỗi hoạt động mừng công cùng người hâm mộ và được Hoàng gia Tây Ban Nha cũng như Chính phủ nước này tổ chức lễ đón.

Merino chỉ đóng vai trò dự bị nhưng luôn biết cách tỏa sáng, giúp Tây Ban Nha vượt khó ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Merino không phải cầu thủ duy nhất khiến dư luận chú ý trong lễ trao giải. Tiền đạo Borja Iglesias cũng trở thành tâm điểm khi có màn chào hỏi hài hước với ông Donald Trump lúc bước lên nhận huy chương. Sau đó, khi được streamer nổi tiếng Ibai Llanos hỏi ông Trump đã nói gì với mình, Iglesias đáp rằng nhà lãnh đạo Mỹ chỉ muốn được tham dự sự kiện quyền anh "La Velada" do Ibai tổ chức.