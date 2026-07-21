Sao Argentina Enzo Fernandez lần đầu lên tiếng về tấm thẻ đỏ tai hại ở chung kết World Cup

"Có những điều còn lớn lao hơn kết quả"

Chỉ vài ngày sau khi ghi bàn ở trận bán kết giữa Argentina gặp đội tuyển Anh, Enzo Fernandez đã trở thành "tội đồ" ở trận chung kết World Cup 2026 sau pha vào bóng nguy hiểm với trung vệ Pau Cubarsi bên phía Tây Ban Nha. Enzo phải rời sân khi bị trọng tài người Slovenia - ông Slavko Vincic, rút tấm thẻ vàng thứ hai. Quyết định truất quyền thi đấu dành cho Enzo ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp hai đã trở thành bước ngoặt trận đấu, để rồi Tây Ban Nha cuối cùng cũng phá vỡ được thế phòng ngự kiên cường của Argentina trong hiệp phụ.

Sau tất cả, Enzo đã chính thức lên tiếng: "Thời gian trôi qua, bạn sẽ nhận ra có những điều còn lớn lao hơn cả một kết quả. Trong suốt nhiều năm qua, tập thể này đã đại diện cho đất nước theo cách tuyệt vời nhất".

Pha vào bóng nguy hiểm của Enzo (24) với Cubarsi ẢNH: REUTERS

Điều đó dạy chúng tôi rằng thi đấu không chỉ là chiến thắng, mà là cống hiến tất cả vì màu áo và không bao giờ bỏ cuộc. Trở thành một phần của tập thể này, một tập thể luôn biết đứng dậy, chiến đấu đến cùng và bảo vệ màu cờ sắc áo bằng sự tự hào, khiêm tốn cùng tinh thần cống hiến là điều tôi sẽ luôn trân trọng," anh nói thêm.

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Enzo cũng gửi lời cảm ơn đến các CĐV Argentina: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các CĐV Argentina. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ở bên, ủng hộ chúng tôi trong từng trận đấu, vì tình cảm và sự cổ vũ vô điều kiện, cũng như luôn cho chúng tôi cảm giác như ở nhà dù thi đấu ở bất kỳ đâu trên thế giới".

Tình huống phạm lỗi nguy hiểm khiến Enzo nhận thẻ vàng thứ hai, trở thành bước ngoặt lớn của trận chung kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Enzo Fernandez trước đó đã ghi bàn thắng quý giá, mở ra trận thắng ngược dòng của Argentina trước đội tuyển Anh ở bán kết ẢNH: REUTERS

"Khoác lên mình chiếc áo đấu của quê hương là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi, và tôi sẽ tiếp tục cống hiến tất cả những gì mình có mỗi khi được triệu tập để chiến đấu vì màu áo này", ngôi sao Argentina khẳng định.