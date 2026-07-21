Doanh thu khủng của FIFA đến từ đâu?

Vé đắt vẫn "cháy hàng"

Theo The Guardian, các liên đoàn bóng đá thành viên của FIFA đã được Chủ tịch Gianni Infantino thông báo về doanh thu tại World Cup 2026. Ban đầu, FIFA dự kiến thu về khoảng 11 tỉ USD (289.000 tỉ đồng). Nhưng trên thực tế, con số này có thể còn vượt xa mục tiêu đề ra. Trang báo của Anh cho biết FIFA chuẩn bị công bố mức doanh thu kỷ lục từ giải đấu diễn ra ở Bắc Mỹ mùa hè này, có thể lên đến 15 tỉ USD (tương đương 394.000 tỉ đồng). Trước đó, FIFA từng công bố đạt doanh thu 5,8 tỉ USD sau World Cup 2022 và gọi đó là "một thành tựu tài chính vô tiền khoáng hậu". Con số tại World Cup 4 năm trước tại Qatar được cho là cao hơn đáng kể so với World Cup 2018 tại Nga, World Cup 2014 tại Brazil và gần gấp đôi so với World Cup 2010 tại Nam Phi. Trên thế giới, không một giải đấu thể thao nào có thể so sánh với World Cup bóng đá nam về doanh thu. Thế vận hội mùa hè (Olympic) vốn được xem là đối trọng, nhưng cũng chỉ thu về 5 tỉ USD ở lần gần nhất tổ chức tại Paris, Pháp. Xét riêng bóng đá, EURO 2024 tại Đức chỉ mang lại 2,9 tỉ USD.

Chủ tịch FIFA và Tổng thống Trump đều khẳng định World Cup 2026 thành công về mọi phương diện ẢNH: REUTERS

The Athletic nhận định các gói dịch vụ VIP và doanh thu bán vé, đặc biệt là thông qua thị trường thứ cấp (bán lại) với mức giá đắt đỏ đã đóng góp phần lớn vào sự tăng trưởng này. FIFA thu 15% phí từ người mua và 15% từ người bán trên thị trường thứ cấp. Kể cả khi giá vé "trên trời", CĐV vẫn ùn ùn vào sân và hiếm thấy trận nào ở World Cup 2026 mà khán đài không được phủ kín. Doanh thu bán vé tăng vọt còn đến từ việc World Cup 2026 có tổng cộng 104 trận đấu khi mở rộng quy mô lên 48 đội tranh tài. Tổng lượng khán giả cộng dồn vượt mốc 6 triệu người đã đi qua các cổng kiểm soát tại những sân đấu tổ chức World Cup 2026.

Bản quyền truyền hình và tài trợ

Lượt xem từ khán giả chính là chìa khóa. FIFA ước tính có tới 6 tỉ lượt theo dõi World Cup 2026. The Athletic dẫn chứng: "Các thị trường mới đã thức giấc, bao gồm cả nước Mỹ. Trận chủ nhà Mỹ gặp Bỉ ở vòng 16 đội thu hút 30 triệu người xem - mức kỷ lục trên Đài Fox. Bell Media báo cáo lượng người xem trung bình là 5,4 triệu khi Canada gặp Ma Rốc, cao nhất từ trước tới nay cho một trận đấu của đội bóng xứ lá phong. Các quốc gia châu Âu như Bồ Đào Nha và Na Uy ghi nhận lượng khán giả xem truyền hình chiếm gần một nửa dân số". Được biết Tập đoàn Fox đã trả 485 triệu USD để phát sóng World Cup 2026 tại Mỹ.

Chưa hết, doanh thu thương mại cũng góp phần không nhỏ. Các đối tác thương mại chính của FIFA như Adidas, Coca Cola, Visa, Hyundai… phải chi từ 80 - 100 triệu USD mỗi năm trong các hợp đồng dài hạn. Riêng World Cup 2026, FIFA sở hữu một danh sách dài các nhà tài trợ như Bank of America, McDonald's… phải trả tới 100 triệu USD mỗi đơn vị. Ở cấp độ tiếp theo là hơn chục đơn vị đồng hành (Home Depot hay American Airlines…) với các hợp đồng trị giá lên tới 40 triệu USD.

Tạp chí Forbes đánh giá World Cup 2026 đang mang lại cú hích kinh tế sớm cho các thành phố đăng cai. Dữ liệu từ Bank of America cho thấy sự gia tăng đáng kể trong chi tiêu tiêu dùng. Tổng mức chi tiêu qua thẻ tại 16 thành phố chủ nhà tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn nhờ mức tăng ấn tượng 16,7% từ khách du lịch ngoại tỉnh và quốc tế, theo ghi nhận của The New York Times vào cuối tháng 6…



