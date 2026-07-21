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Thể thao World Cup 2026

Video Messi nhắn nhủ đồng đội Argentina trước chung kết được tiết lộ, CĐV đặt nhiều dấu hỏi

Văn Trình
Văn Trình
Một đoạn video chưa từng được công bố ghi lại khoảnh khắc Lionel Messi động viên các đồng đội ngay trước trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Chỉ một ngày sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 20.7 (giờ Việt Nam), mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại khoảnh khắc Lionel Messi nói chuyện với các đồng đội trước khi bước ra sân MetLife.

Trong đoạn video, khi cầm Quốc kỳ Argentina chuẩn bị dẫn đầu đội bóng tiến ra sân, Messi quay lại nói với toàn đội: "Thôi nào các chàng trai, bình tĩnh nào. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến việc thi đấu thôi. Hãy quên mọi thứ đi và chỉ tập trung vào trận đấu".

Video Messi nhắn nhủ đồng đội Argentina trước chung kết được tiết lộ, CĐV đặt nhiều dấu hỏi- Ảnh 1.
Video Messi nhắn nhủ đồng đội Argentina trước chung kết được tiết lộ, CĐV đặt nhiều dấu hỏi- Ảnh 2.

Đội tuyển Argentina có trận chung kết World Cup 2026 đầy thất vọng

ẢNH: REUTERS

CĐV khó hiểu thông điệp của Messi

Thông điệp ngắn gọn này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người nhận thấy các cầu thủ Argentina trong video có vẻ trầm lặng, ít thể hiện sự hưng phấn thường thấy trước những trận đấu lớn.

Không lâu sau khi đoạn video được chia sẻ, hàng loạt bình luận xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng Messi đang cố giúp đồng đội gạt bỏ áp lực sau những tranh cãi bủa vây Argentina suốt hành trình tại World Cup.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni trước đó liên tục vấp phải những ý kiến trái chiều sau các trận thắng Cabo Verde, Ai Cập, Thụy Sĩ và Anh. Một số đối thủ từng lên tiếng chỉ trích các quyết định của trọng tài cũng như cho rằng Argentina được hưởng lợi ở những thời điểm quan trọng của vòng knock-out. Vì vậy, nhiều CĐV cho rằng câu nói "hãy quên mọi thứ" của Messi có thể là lời nhắn các đồng đội gác lại mọi áp lực bên ngoài để tập trung thi đấu.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là lời động viên bình thường trước một trận chung kết World Cup và không nên suy diễn quá mức.

Một người hâm mộ bình luận: "Tây Ban Nha rất mạnh, nhưng Argentina hôm đó thực sự không giống chính họ. Họ thiếu năng lượng và sự quyết liệt".

Người khác viết: "Có điều gì đó rất kỳ lạ. Từ bài phát biểu của Messi đến ánh mắt của các cầu thủ đều khiến tôi cảm thấy bầu không khí khác thường".

Dù vậy, đến nay chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Argentina gặp vấn đề nội bộ trước trận chung kết. Những nhận định trên chủ yếu xuất phát từ suy đoán của người hâm mộ sau khi xem đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Video Messi nhắn nhủ đồng đội Argentina trước chung kết được tiết lộ, CĐV đặt nhiều dấu hỏi- Ảnh 3.

Messi đã đưa đội tuyển Argentina lọt vào chung kết World Cup 3 lần, nhưng anh chỉ có 1 lần lên ngôi ở World Cup 2022

ẢNH: REUTERS

Argentina sau đó nhận thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha sau 120 phút thi đấu, với bàn thắng duy nhất của Ferran Torres trong hiệp phụ. Sau tiếng còi mãn cuộc, trận đấu còn khép lại bằng màn xô xát giữa cầu thủ hai đội khiến FIFA phải mở cuộc điều tra.

Đội tuyển Argentina cũng gây chú ý khi không ở lại chứng kiến Tây Ban Nha nâng cúp vô địch. Sau khi nhận HCB từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump, toàn đội di chuyển về phía khán đài để tri ân người hâm mộ thay vì đứng lại theo dõi lễ đăng quang của nhà tân vô địch.

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