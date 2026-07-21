Á quân Argentina được chào đón nồng nhiệt dù vắng Messi, Tổng thống Milei gửi thông điệp xúc động

Chiều 21.7 (giờ Việt Nam), chuyến bay chở một phần thành viên đội tuyển Argentina hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ezeiza, khép lại hành trình hơn 1 tháng thi đấu tại World Cup 2026. Dù chỉ giành ngôi á quân sau thất bại trước Tây Ban Nha, thầy trò HLV Lionel Scaloni vẫn được Chính phủ Argentina tổ chức lễ đón tiếp trang trọng.

Theo tờ Clarin, ngay khi bước xuống máy bay, các cầu thủ đi trên thảm đỏ trong tiếng nhạc "Muchachos" do ban nhạc của lực lượng Cận vệ Grenadier biểu diễn. Trên bầu trời Ezeiza, màn trình diễn máy bay không người lái hiện dòng chữ "Cảm ơn" cùng Quốc kỳ Argentina, tạo nên khung cảnh đầy cảm xúc.

Nhóm cầu thủ Argentina đã trở về nước sau trận chung kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Messi không có mặt và chỉ có hơn 10 người trở về nước cùng HLV Scaloni ẢNH: REUTERS

Đoàn xe sau đó di chuyển về trung tâm huấn luyện của Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) bằng xe buýt mui trần để các cầu thủ có thể vẫy chào người hâm mộ. Dọc tuyến đường cao tốc Ricchieri, hàng nghìn CĐV bất chấp thời tiết lạnh và mưa đứng chờ nhiều giờ chỉ để gửi lời cảm ơn đến đội tuyển.

Messi vắng mặt, nhiều trụ cột không trở về

Điều khiến nhiều người tiếc nuối là Lionel Messi không có mặt trên chuyến bay trở về Buenos Aires. Đội trưởng Argentina đã đáp chuyến bay riêng tới Rosario để nghỉ ngơi cùng gia đình sau giải đấu. Bên cạnh Messi, hàng loạt ngôi sao khác như Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Nicolas Paz, Geronimo Rulli, Juan Musso và Giuliano Simeone cũng không trở về cùng toàn đội vì các kế hoạch cá nhân hoặc phải sớm hội quân với CLB.

Trong nhóm trở về có HLV Scaloni cùng nhiều gương mặt quen thuộc như Emiliano "Dibu" Martinez, Nicolas Otamendi, Alexis Mac Allister, Nicolas Tagliafico, Lisandro Martinez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Thiago Almada...

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Dù thiếu nhiều ngôi sao, đặc biệt là Messi, tình cảm của người hâm mộ dành cho đội tuyển gần như không thay đổi. Nhiều CĐV mang theo cờ Argentina, hát vang và liên tục hô khẩu hiệu "Tiến lên, nhà vô địch!" để động viên các cầu thủ.

CĐV Argentina đội mưa, chào đón ngày trở về của đội tuyển ẢNH: REUTERS

Tổng thống Milei: "Hãy tôn trọng quyết định của các cầu thủ"

Trước đó, Tổng thống Javier Milei xác nhận sẽ không có lễ ăn mừng chính thức dành cho đội tuyển theo đúng mong muốn của các cầu thủ. Ông tiết lộ Chính phủ đã chuẩn bị tới 6 phương án tổ chức lễ mừng công, phối hợp giữa chính quyền trung ương, tỉnh Buenos Aires và TP.Buenos Aires. Tuy nhiên, sau thất bại ở trận chung kết, tập thể đội tuyển quyết định từ chối.

"Vì quá buồn sau khi để vuột chức vô địch, các cầu thủ đã quyết định không tổ chức ăn mừng. Hãy tôn trọng quyết định đó", ông Milei phát biểu trên kênh LN+.

Theo nhà lãnh đạo Argentina, việc chỉ còn cách chức vô địch đúng một trận đấu nhưng không thể hoàn thành mục tiêu là cú sốc rất lớn đối với các cầu thủ. Ông nói: "Thật khó để chấp nhận khi biết mình chỉ còn một bước nữa là thành công nhưng lại không đạt được. Đó là nỗi đau rất lớn".

Đội tuyển Argentina quyết định không tổ chức lễ ăn mừng ẢNH: REUTERS

Dù không bảo vệ được ngôi vương, Tổng thống Milei vẫn dành những lời ngợi khen cho tập thể do HLV Scaloni dẫn dắt. Ông cho rằng việc Argentina lọt vào 3 trong 4 trận chung kết World Cup gần nhất, giành một chức vô địch và luôn duy trì vị thế ứng viên số một thế giới là thành tích "phi thường".

Tổng thống Milei nhấn mạnh: "Đối với tôi, đây là một tập thể xuất sắc với những thủ lĩnh phi thường như Messi và Scaloni. Những gì họ làm được là điều không hề bình thường".

Ole nhận xét, dù không có lễ ăn mừng, không có chiếc cúp vàng và cũng thiếu vắng Messi, nhưng buổi đón tiếp đội tuyển Argentina vẫn diễn ra trong bầu không khí đầy cảm xúc. Các cầu thủ giữ vẻ mặt trầm lặng sau thất bại, trong khi HLV Scaloni là người nhiệt tình nhất khi liên tục hát và vẫy tay đáp lại tình cảm của người hâm mộ.

Khác với cuộc diễu hành lịch sử của nhà vô địch World Cup 2022 với khoảng 5 triệu người xuống đường, lễ đón lần này diễn ra giản dị hơn. Tuy nhiên, thông điệp mà các CĐV gửi gắm vẫn rất rõ ràng: tình yêu dành cho đội tuyển Argentina không phụ thuộc vào kết quả cuối cùng.