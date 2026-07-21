Tài khoản Ronaldo ấn thích bài đăng bêu xấu Argentina và Messi

Ronaldo đồng tình với chỉ trích nhắm vào Messi, Argentina?

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm chú ý sau khi tài khoản Instagram của anh bấm "thích" một đoạn video cáo buộc FIFA thiên vị Argentina trên hành trình vào chung kết World Cup 2026.

Đoạn video tổng hợp hàng loạt tình huống gây tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài và VAR, đồng thời đưa ra cáo buộc rằng FIFA đã tạo điều kiện để Argentina tiến sâu tại giải đấu.

Dù Ronaldo không đưa ra bất kỳ bình luận nào, hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và được nhiều người xem là động thái ngầm thể hiện quan điểm của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Tài khoản của Ronaldo tương tác với video chê bai Argentina ẢNH CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM

Theo các ảnh chụp màn hình lan truyền trên mạng xã hội, tài khoản Instagram có dấu xác thực của Ronaldo đã bấm "thích" video nói trên. Tuy nhiên, đến nay CR7 chưa lên tiếng xác nhận lý do thực hiện hành động này, cũng không cho biết liệu anh có đồng tình với toàn bộ những nội dung được đề cập trong đoạn video hay không.

Thế nhưng, trong bối cảnh Ronaldo và Messi đã cạnh tranh suốt gần hai thập kỷ, hành động này lập tức tạo nên nhiều suy diễn. World Cup 2026 cũng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của cả hai. Dù vậy, chỉ Messi cùng Argentina góp mặt ở trận chung kết trước khi thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha sau hiệp phụ. Trong khi đó, Bồ Đào Nha cũng dừng bước trước Tây Ban Nha nhưng sớm hơn (vòng 16 đội).

Nghi ngờ về việc Argentina được hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài gia tăng sau chiến thắng 3-2 trước Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Trong trận đấu đó, Argentina bị dẫn trước hai bàn nhưng ngược dòng thành công. Trận đấu gây tranh cãi bởi nhiều quyết định của tổ trọng tài, nổi bật là bàn thắng của Mostafa Zico bị từ chối sau khi VAR vào cuộc, cùng tình huống Ai Cập yêu cầu hưởng phạt đền ở cuối trận nhưng không được chấp nhận trước khi Argentina ghi bàn quyết định.

Messi cùng Argentina lọt vào 2 trận chung kết World Cup liên tiếp ẢNH: REUTERS

Sau trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) đã gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA, cho rằng quyền lợi của đội tuyển quốc gia bị ảnh hưởng bởi các quyết định trọng tài.

"Bảo vệ quyền và lợi ích của đội tuyển Ai Cập không phải là điều có thể xem nhẹ hay bỏ qua. Đó là trách nhiệm mà chúng tôi thực hiện với tất cả quyết tâm", EFA nêu quan điểm.

Một số cựu cầu thủ và chuyên gia cũng đặt dấu hỏi về tính nhất quán trong các quyết định của trọng tài, trong khi trên mạng xã hội xuất hiện biệt danh "VARgentina" nhằm ám chỉ việc hệ thống VAR được cho là có lợi cho Argentina.

Dù vậy, Trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina bác bỏ mọi cáo buộc thiên vị dành cho Messi cùng đồng đội. Đến nay, không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy FIFA thao túng kết quả để giúp Argentina vào chung kết.

AFA bị điều tra

Ngoài những tranh cãi trên sân cỏ, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đang bị các cơ quan điều tra liên bang Mỹ xem xét liên quan đến hơn 300 triệu USD được chuyển qua hệ thống ngân hàng tại Mỹ, theo Yahoo Sport.

Theo truyền thông Argentina và Mỹ, cuộc điều tra tập trung vào các hợp đồng thương mại quốc tế của AFA, đặc biệt là mối quan hệ với Công ty TourProdEnter LLC có trụ sở tại bang Florida, đơn vị phụ trách nhiều thỏa thuận tài trợ và khai thác thương mại ở nước ngoài.

Các nhà điều tra được cho là đang thu thập thông tin về hoạt động dưới thời Chủ tịch Claudio "Chiqui" Tapia cùng thủ quỹ Pablo Toviggino.

Tuy nhiên, cuộc điều tra tài chính này hoàn toàn tách biệt với những cáo buộc liên quan đến World Cup. Argentina có lần thứ hai liên tiếp vào chung kết World Cup, cũng là trận chung kết thứ năm của đội trong nửa thập kỷ qua. Theo Messi, đó là nỗ lực của toàn đội trong khoảng thời gian dài. "Tôi muốn giữ lại tất cả những điều tốt đẹp mà đội tuyển Argentina đã làm được. Tập thể này đã vào tới hai trận chung kết World Cup liên tiếp. Đó là thành tích vô cùng đặc biệt", Messi trải lòng.

Messi nói thất bại ở chung kết World Cup là nỗi buồn lớn ẢNH: REUTERS

Tại World Cup 2026, Messi tỏa sáng rực rỡ với 8 bàn thắng và 4 kiến tạo. Anh về nhì trong cả hai cuộc đua ghi bàn lẫn kiến tạo, nhờ màn trình diễn cá nhân xuất sắc. Messi vẫn là đầu tàu kéo cả Argentina tiến lên, dù đã 39 tuổi.

Messi nhấn mạnh: "Tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì từng lời chúc, từng tin nhắn động viên. Một lần nữa, chúng ta đã đoàn kết như một dân tộc, cùng nhau chia sẻ niềm tự hào to lớn khi được là người Argentina. Tôi cũng chúc mừng Tây Ban Nha với chức vô địch World Cup".