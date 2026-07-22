Kỳ World Cup gồm 64 đội đã đến khá gần

A I PHẢN ĐỐI, AI KHÔNG PHẢN ĐỐI?

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin phản đối, nói đấy là "ý tưởng tồi", làm hỏng cả bản thân giải đấu lẫn cách chọn đội tham dự. Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani phản đối, cho rằng ý tưởng ấy sẽ làm hỏng "hệ sinh thái bóng đá toàn cầu". Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa cũng phản đối và cảm thán: "World Cup sẽ trở nên hỗn loạn!".

Những phát biểu vừa nêu đều không có nghĩa là ý tưởng về một kỳ World Cup có đến 64 đội đã bị bóp chết. Hội đồng FIFA, gồm 37 thành viên, sẽ quyết định vấn đề này trong thời gian tới.

CONMEBOL (Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ) dĩ nhiên ủng hộ, vì đây chính là ý tưởng của họ. 2030 sẽ là cột mốc đặc biệt kỷ niệm 100 năm World Cup ra đời. Do vậy, CONMEBOL đề nghị FIFA mở rộng VCK World Cup 2030 lên đến 64 đội (chỉ một lần duy nhất), với các trận đấu diễn ra tại Uruguay, Paraguay, Argentina, ngoài 3 nước "chủ nhà chính thức" là Ma Rốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Thành công ở World Cup 2026 với 48 đội phải chăng là tiền đề cho FIFA hướng đến World Cup 2030 với 64 đội? ẢNH: AFP

Đề nghị của CONMEBOL được đưa ra tại phiên họp của hội đồng FIFA vào tháng 3.2025. Sau đó, giới lãnh đạo CONMEBOL đã trực tiếp họp với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại New York (Mỹ) để thảo luận về ý tưởng này. Mới đây, Infantino chính thức trả lời báo chí, rằng ông vẫn đang xem xét (nghĩa là chưa hề bác bỏ). Ngay sau World Cup 2026, Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Dominguez đã tuyên bố: Kỳ World Cup 2030 sắp tới sẽ có 64 đội. FIFA chưa xác nhận điều này.

Kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại Uruguay vào năm 1930 và đội chủ nhà lên ngôi vô địch. Argentina vào chung kết giải đấu ấy, nên cũng được tính là có đóng góp quan trọng trong lịch sử World Cup. Còn Paraguay là nơi đặt bản doanh của CONMEBOL - liên đoàn bóng đá cấp châu lục duy nhất đã hiện diện trên đời ở thời điểm 1930.

Đấy là lý do vì sao ngoài Uruguay thì cả Argentina lẫn Paraguay đều có vinh dự tổ chức một phần của kỳ World Cup đặc biệt 2030. Điều chắc chắn trước mắt: Đã có đến 6 đội mặc nhiên có vé dự VCK World Cup 2030: 3 đội đồng chủ nhà Ma Rốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và 3 đội "chủ nhà đặc biệt" Uruguay, Argentina, Paraguay. Kỳ World Cup sắp tới sẽ diễn ra ở 3 lục địa khác nhau: châu Âu, châu Phi, Nam Mỹ. Câu hỏi quan trọng duy nhất còn lại: FIFA có thông qua con số 64 đội dự VCK?

C ÀNG NHIỀU CÀNG TỐT!

Giới quan sát đúc kết 10 năm giữ ghế Chủ tịch FIFA của Gianni Infantino: Dường như triết lý của ông là "càng nhiều càng tốt". Thêm giải đấu, thêm số trận, FIFA càng có thêm nhiều tiền. Sự xuất hiện của giải FIFA Club World Cup 2025 với 32 CLB tham dự, và việc mở rộng VCK World Cup 2026 lên 48 đội là những minh họa quá rõ ràng.

Thành công của kỳ World Cup khổng lồ vừa qua coi như miễn bàn. Thế còn giải Club World Cup 2025? Quỹ tiền thưởng đúng 1 tỉ USD là suýt soát với quỹ tiền thưởng của UEFA Champions League - giải đấu lớn và danh giá nhất thế giới tầm CLB. Cần lưu ý: Club World Cup chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng, còn Champions League diễn ra trong suốt mùa bóng.

Ngay lúc này, con số "64 đội" chưa được khẳng định hay phủ định. Nhưng giới quan sát bình luận: Có khả năng rất cao Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tiếp tục mở rộng cửa cho đấu trường World Cup tiếp đón 64 đội. Bản thân ông Infantino đã nói ra quan điểm của mình: "Nếu bạn không tạo cơ hội cho các đội bóng nhỏ tham dự World Cup, họ sẽ mất luôn động lực để tiếp tục phát triển". Tạo cơ hội không có nghĩa là dễ dãi. Đối với các đội bóng nhỏ nhưng có năng lực, sự xuất hiện của cơ hội là vô cùng quan trọng.

Về mặt thể thao, 64 đội là con số "đẹp" hơn rất nhiều so với 48 đội. Sẽ không phải chọn đội hạng 3 để cấp vé vớt một cách loằng ngoằng và kém thuyết phục. Cứ như World Cup vừa qua, tăng thêm 4 bảng (gồm 24 trận) ở giai đoạn đầu, là… xong. Tiến độ của World Cup 2026 là mỗi ngày đá 4 trận (thuộc 2 bảng). Vậy sẽ cần thêm 6 ngày cho 24 trận của 4 bảng mới. Từ giai đoạn knock-out thì không cần thay đổi gì. Chỉ cần thêm chút "sức rướn", và thế là kỳ World Cup vô tiền khoáng hậu gồm đến 64 đội sẽ xuất hiện, để… cả thế giới hốt bạc!