Chung kết World Cup 2026 khép lại bằng thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha sau hiệp phụ. Messi lỡ cơ hội giành chức vô địch thế giới thứ hai liên tiếp, nhưng điều đó không làm lu mờ di sản khổng lồ mà anh để lại.

Qua 6 kỳ World Cup từ năm 2006 đến 2026, Messi đã cùng Argentina ít nhất vào tứ kết ở 5 kỳ, góp mặt trong 3 trận chung kết và nâng bộ sưu tập của mình lên 34 trận đấu, 21 bàn thắng cùng 12 pha kiến tạo.

Theo thống kê của FOX Sports, chưa từng có cầu thủ nào tạo ra tầm ảnh hưởng lớn đến vậy tại các kỳ World Cup.

Messi và di sản qua 6 kỳ World Cup: 21 bàn thắng cùng loạt kỷ lục khó xô đổ

Di sản World Cup qua những con số

Theo FOX Sports, Messi hiện là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất lịch sử World Cup với 34 lần ra sân, đồng thời cũng là người sở hữu nhiều chiến thắng nhất với 23 trận thắng.

Siêu sao người Argentina cũng chơi 17 trận vòng knock-out, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác và trở thành một trong hai người hiếm hoi từng góp mặt ở 3 trận chung kết World Cup (2014, 2022 và 2026), sánh ngang huyền thoại Cafu của Brazil.

Về khả năng ghi dấu ấn vào bàn thắng, Messi sở hữu 33 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng (gồm 21 pha lập công và 12 pha kiến tạo) - nhiều nhất kể từ khi FIFA bắt đầu thống kê dữ liệu chi tiết vào năm 1966.

Đáng chú ý, Messi từng ghi bàn hoặc kiến tạo trong 11 trận World Cup liên tiếp, chuỗi trận dài nhất được ghi nhận (từ năm 1966), trước khi bị Tây Ban Nha chặn lại ở trận chung kết 2026.

Không chỉ vậy, Messi còn góp dấu giày vào bàn thắng trong 21 trận World Cup, ghi bàn trước 15 đối thủ khác nhau, thực hiện 17 bàn thắng không tính phạt đền và có 6 pha lập công từ ngoài vòng cấm - những thông số đều thuộc nhóm cao nhất hoặc là kỷ lục của giải đấu. Tổng thời gian thi đấu của anh tại World Cup cũng lên tới 3.054 phút, nhiều nhất lịch sử.

Hãy cùng quay ngược thời gian, nhìn lại hành trình của Messi qua 6 kỳ World Cup.

Messi để lại di sản đồ sộ sau 6 kỳ World Cup ẢNH: REUTERS

World Cup 2026: Tiếc nuối nhưng vẫn rực sáng

Ở tuổi 39, Messi vẫn là đầu tàu của Argentina trên hành trình vào chung kết World Cup 2026.

Anh ghi 8 bàn thắng, kiến tạo 4 lần, tạo ra 25 cơ hội, thực hiện 21 đường chuyền quyết định, có 52 pha rê bóng thành công, thực hiện 165 đường chuyền ở 1/3 sân đối phương và chạm bóng 43 lần trong vòng cấm đối thủ.

Màn trình diễn ấy giúp Messi giành Quả bóng bạc và Chiếc giày bạc, chỉ xếp sau Kylian Mbappe trong cuộc đua Vua phá lưới.

World Cup 2022: Chạm tay vào cúp vàng

Có thể nói, Qatar 2022 là kỳ World Cup hoàn hảo nhất trong sự nghiệp của Messi.

Anh ghi 7 bàn, có 3 kiến tạo, tạo ra 21 cơ hội, thực hiện 18 đường chuyền mở ra cơ hội dứt điểm, rê bóng thành công 40 lần và có tới 45 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương.

Messi khép lại giải đấu bằng chức vô địch World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời giành Quả bóng vàng World Cup và Chiếc giày bạc.

Messi cùng đồng đội nâng cúp vàng tại World Cup 2022 ẢNH: REUTERS

World Cup 2018: Nỗ lực giữa tập thể thiếu ổn định

Tại Nga 2018, Messi ghi 1 bàn, kiến tạo 2 lần, tạo ra 10 cơ hội, thực hiện 30 pha qua người và có 21 lần chạm bóng trong vòng cấm đối thủ. Dù vậy, Argentina dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại trước Pháp.

World Cup 2014: Chỉ còn cách đỉnh cao một bước

Tại World Cup 2014, Messi ghi 4 bàn, có 1 kiến tạo, tạo ra 24 cơ hội, thực hiện tới 73 pha rê bóng và được trao danh hiệu Quả bóng vàng World Cup sau khi đưa Argentina vào chung kết.

Dẫu vậy, đội bóng Nam Mỹ gục ngã trước Đức sau hiệp phụ.

World Cup 2010: Thiếu bàn thắng nhưng vẫn tạo khác biệt

Kỳ World Cup tại Nam Phi vào năm 2010 là kỳ World Cup hiếm hoi Messi không ghi bàn.

Dẫu vậy, anh vẫn là hạt nhân trong lối chơi của Argentina khi có 1 kiến tạo, tạo ra 15 cơ hội, thực hiện 51 pha rê bóng, tung ra 14 đường chuyền quyết định và liên tục là trung tâm trong lối chơi của Argentina với 108 đường chuyền ở khu vực tấn công.

World Cup 2006: Khởi đầu của một huyền thoại

Ở kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, Messi đã để lại dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Anh tạo ra 4 cơ hội, thực hiện 24 pha qua người, có 24 đường chuyền ở khu vực tấn công, và 6 lần chạm bóng trong vòng cấm.

Đó là chương đầu tiên của hành trình kéo dài suốt 20 năm, đưa Lionel Messi trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử World Cup.