Việt Nam giành giải thưởng tại FIDA World Cup 2025

HDFPV đã xuất sắc giành giải thưởng Future Generations Award tại Giải vô địch DroneSoccer Quốc tế (FIDA World Cup 2025), khẳng định vị thế của mình trên đấu trường quốc tế.

Giải FIDA World Cup 2025 diễn ra tại Jeonju, Hàn Quốc từ ngày 24 - 27.9

Ảnh: CTV

Được tổ chức bởi Liên đoàn DroneSoccer Quốc tế (FIDA), FIDA World Cup 2025 là giải đấu lớn nhất thế giới về môn bóng đá sử dụng máy bay không người lái, quy tụ hơn 2.500 vận động viên từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 33 đội tuyển quốc gia và 250 đội câu lạc bộ. Giải đấu bao gồm 4 hạng mục chính: Bảng Quốc tế (INTL Class 20, Class 40), Bảng Câu lạc bộ (Club Class 20, Class 40), Cracing, Super Pilot và các sự kiện trình diễn.

Bao gồm các tài năng trẻ từ các trường THCS tại TP.HCM như Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Du, Trần Văn Ơn, Lê Quý Đôn, Bình An, Hoàng Hoa Thám và Trần Quốc Toản, đội tuyển HDFPV đã vượt qua nhiều thách thức về điều kiện tập luyện và trang thiết bị hạn chế. Với tinh thần quyết tâm và sáng tạo, đội đã đạt được những thành tích đáng tự hào:

Bảng Quốc tế (INTL Class 20): Lọt vào vòng 1/16, thi đấu kịch tính với đội Hồng Kông, kết thúc với tỷ số sát nút 16:19.

Bảng Câu lạc bộ (Club Class 20): Xuất sắc vào vòng 1/64, dừng chân trước đội Nhật Bản - nhà vô địch bảng đấu, xếp trong top 32/192 đội câu lạc bộ.

Đặc biệt, HDFPV được vinh danh với Giải thưởng Future Generations Award, tôn vinh những đóng góp nổi bật trong việc lan tỏa môn DroneSoccer đến cộng đồng thanh thiếu niên, góp phần xây dựng thế hệ trẻ sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đây là lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam nhận được giải thưởng danh giá này tại FIDA World Cup.

DroneSoccer - môn thể thao công nghệ tương lai

DroneSoccer là môn thể thao tiên tiến kết hợp bóng đá truyền thống và công nghệ drone, sử dụng máy bay không người lái DroneSoccer Class 20 dưới 250g được trang bị lồng bảo vệ hình cầu. Các pilot điều khiển drone bằng mắt thường trong sân kín (8 x 4 m), đòi hỏi sự phối hợp tay-mắt-não, tư duy chiến thuật và làm việc nhóm. Mỗi đội gồm 5 thành viên đảm nhận các vai trò Striker, Forward, Center, Sweeper và Keeper.

Các thành viên HDFPV tham gia Giải FIDA World Cup 2025

Ảnh: CTV

Nghiên cứu khoa học cho thấy DroneSoccer giúp phát triển tư duy logic, nhận thức không gian, khả năng tập trung và kỹ năng xã hội, trở thành công cụ giáo dục hàng không vũ trụ và Drone - STEM lý tưởng cho thế hệ trẻ trong thời đại công nghệ số.

Sự tham gia của đội tuyển Việt Nam tại FIDA World Cup 2025 là kết quả của sự đồng hành từ Công ty TNHH MTV HDFPV, đơn vị tiên phong phát triển DroneSoccer tại Việt Nam và là thành viên trực tiếp của FIDA. HDFPV đã phối hợp với các trường THCS tại TP.HCM để xây dựng các CLB DroneSoccer, cung cấp thiết bị đạt chuẩn STEM.org và tổ chức các giải đấu nội bộ, tạo nền tảng cho các tài năng trẻ tranh tài quốc tế.

Thành công tại FIDA World Cup 2025 đánh dấu bước tiến của DroneSoccer Việt Nam, khẳng định tinh thần và khát vọng vươn ra thế giới của thế hệ trẻ. Kết quả tại đấu trường này không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để DroneSoccer Việt Nam tiếp tục phát triển, trở thành sân chơi giáo dục và sáng tạo cho thanh thiếu niên, hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực UAV/Drone trong tương lai.