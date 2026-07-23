Xác định đối thủ của U.23 Việt Nam, lịch thi đấu tại ASIAD 20: Chung bảng Uzbekistan, Philippines và Kuwait

U.23 Việt Nam nằm cùng bảng với 'ông lớn' Uzbekistan

Tham gia chủ trì lễ bốc thăm có Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn - Trưởng ban điều hành môn bóng đá nam ASIAD 20, Ủy viên Ban Thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Ủy ban Thi đấu của AFC và AFF, đồng thời là Ủy viên Ban tổ chức AFC Asian Cup nhiệm kỳ 2023-2027.

Do U.23 Iraq rút lui vào giờ chót, chỉ có tổng cộng 15 đội tham dự môn bóng đá nam tại ASIAD 20 năm 2026. Do đó, có 3 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng, chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào tứ kết. Từ vòng tứ kết, các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp.

Đội tuyển U.23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1, bên cạnh các đội Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) tại lễ bốc thăm Ảnh: BTC

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam ASIAD 20 ẢNH: ASEAN FOOTBALL

* Kết quả bốc thăm

Bảng A: Nhật Bản (A1), Thái Lan (A2), Kyrgysztan (A3), Hồng Kông (A4)

Bảng B: Trung Quốc (B1), UAE (B2), Iran (B3), Triều Tiên (B4),

Bảng C: Việt Nam (C1), Uzbekistan (C2), Philippines (C3), Kuwait (C4)

Bảng D: Hàn Quốc (D1), Ả Rập Xê Út (D2), Qatar (D3)

Có thể nói, đây là bảng đấu vừa sức với U.23 Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á. Trong bảng đấu này, U.23 Uzbekistan đương nhiên được đánh giá mạnh nhất. U.23 Việt Nam lần lượt gặp U.23 Kuwait vào 21 giờ theo giờ Việt Nam ngày 15.9; gặp U.23 Philippines vào 17 giờ 30 ngày 18.9 và gặp U.23 Uzbeskistan vào 16 giờ ngày 22.9.

Nữ Việt Nam đụng độ Thái Lan, Nhật Bản

Ở môn bóng đá nữ có sự tham dự của 12 đội tuyển và được chia thành 3 bảng. Theo kết quả phân chia hạt giống, đội tuyển nữ Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3 cùng Uzbekistan và Bangladesh.

* Kết quả bốc thăm:

Bảng A: Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan

Bảng B: Hàn Quốc, Triều Tiên, Bangladesh, Myanmar

Bảng C: Trung Quốc, Philippines, Uzbekistan, Hồng Kông

ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 19.9 - 4.10, tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).



