Báo Uzbekistan cảnh báo đội nhà trước ASIAD 2026: 'U.23 Việt Nam sẽ là trở ngại lớn'

Theo kết quả bốc thăm, U.23 Việt Nam nằm ở bảng C với tư cách hạt giống số 1. Do U.23 Iraq rút lui trước giờ chót, môn bóng đá nam ASIAD 2026 chỉ còn 15 đội tham dự, chia thành 4 bảng đấu. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Lịch thi đấu của U.23 Việt Nam cũng đã được xác định. Đội sẽ lần lượt gặp U.23 Kuwait lúc 21 giờ ngày 15.9, chạm trán U.23 Philippines lúc 17 giờ 30 ngày 18.9 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu rất được chờ đợi với U.23 Uzbekistan lúc 16 giờ ngày 22.9.

Dù U.23 Uzbekistan được đánh giá là ứng viên hàng đầu của bảng đấu, truyền thông nước này không hề xem nhẹ U.23 Việt Nam. Hãng thông tấn quốc gia Uzbekistan (Uzbekistan National News Agency) nhận định U.23 Việt Nam chính là thử thách lớn nhất của họ ở vòng bảng.

U.23 Việt Nam được truyền thông Uzbekistan đáng giá rất cao ẢNH: TED TRẦN

Uzbekistan National News Agency cho biết: "Trong bảng đấu của chúng ta, U.23 Việt Nam là đội được đánh giá cao nhất xét theo thứ hạng hạt giống. Họ được xếp hạt giống số 1 của giải. Đồng thời, tại VCK U.23 châu Á 2026, họ giành hạng ba sau khi đánh bại U.23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba. Hiện đội hình vẫn còn nhiều cầu thủ từng thi đấu tại giải đó".

Đánh giá này cho thấy truyền thông Uzbekistan đặc biệt ấn tượng với thành tích của U.23 Việt Nam ở đấu trường châu lục, nhất là chiến thắng trước U.23 Hàn Quốc và vị trí hạng ba tại giải U.23 châu Á 2026.

Báo Uzbekistan dự đoán U.23 Việt Nam cùng đội nhà sẽ vào tứ kết

Không chỉ Uzbekistan National News Agency, nhiều tờ báo lớn khác của Uzbekistan cũng có chung quan điểm. Sputnik Uzbekistan dẫn thông tin từ Ủy ban Olympic quốc gia cho rằng bảng C là cuộc cạnh tranh giữa hai ứng viên sáng giá nhất.

Theo Sputnik, U.23 Việt Nam và U.23 Uzbekistan được đánh giá vượt trội so với Philippines và Kuwait. Nếu không xuất hiện bất ngờ lớn, hai đội sẽ cùng giành quyền vào vòng tứ kết.

Trong khi đó, Daryo, Qalampir và Championat đều tập trung giới thiệu các đối thủ của U.23 Uzbekistan sau lễ bốc thăm, đồng thời nhấn mạnh bảng C là một trong những bảng đấu đáng chú ý của giải.

Đáng chú ý nhất là bình luận trên Championat khi tờ báo này gửi lời chúc tới đội nhà nhưng cũng dành sự tôn trọng rất lớn cho U.23 Việt Nam.

Championat nhận xét: "Chúc may mắn cho các chàng trai của chúng ta. U.23 Việt Nam sẽ rất khó lường ở cấp độ trẻ. Họ rất mạnh, luôn bùng nổ tại các giải đấu châu Á và hứa hẹn mang đến thử thách không nhỏ. Chúng ta cần có sự tính toán kỹ lưỡng cho chặng đường phía trước".

Màn chạm trán giữa U.23 Việt Nam và U.23 Uzbekistan nhiều khả năng sẽ định đoạt ngôi đầu bảng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Với việc cả U.23 Việt Nam và U.23 Uzbekistan đều được đánh giá cao, màn so tài giữa hai đội vào ngày 22.9 nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi đầu bảng C. Đây cũng được xem là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất của vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026, nơi hai nền bóng đá đang có sự phát triển mạnh ở cấp độ trẻ sẽ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí dẫn đầu.