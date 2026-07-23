Hiệu ứng tích cực từ cầu thủ Việt kiều

Mới đây, trang chủ CLB MVV Maastricht (đội bóng đang chơi tại giải hạng nhì Hà Lan) chính thức xác nhận hậu vệ Việt kiều Lenn-Minh Trần sẽ chia tay đội bóng này để về VN gia nhập một CLB V-League kể từ mùa giải 2026 - 2027. Lenn-Minh Trần (19 tuổi) có cha là người VN, mẹ người Bỉ. Được biết, cả hai bố con anh đều mang quốc tịch Bỉ nhưng ông nội anh vẫn còn giữ giấy khai sinh tại VN. Hiện cầu thủ Việt kiều này đang trong quá trình xin nhập quốc tịch VN và được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 325.000 euro.

Cầu thủ Việt kiều Mỹ Reece Minh-Kai sẽ thi đấu cho CLB Nam Định ở V-League 2026 - 2027 Ảnh: CLB Nam Định

Theo trang ASEAN Football, Lenn-Minh Trần được đánh giá rất cao khi từng khoác áo các đội tuyển trẻ U.17 và U.19 Bỉ, đồng thời trưởng thành từ học viện danh tiếng của CLB Genk. Ở mùa giải trước, anh thi đấu cho MVV Maastricht tại giải hạng nhì Hà Lan. Anh ra sân 32 trận, trong đó có 27 lần đá chính, và đóng góp 1 pha kiến tạo.

Ngoài ra, CLB Nam Định cũng vừa công bố bản hợp đồng với hậu vệ Việt kiều Mỹ Reece Minh-Kai Gaylor (22 tuổi). Anh thi đấu ở vị trí hậu vệ phải, trưởng thành từ lò đào tạo của Schalke 04 (Đức) và từng có thời gian chơi cho AFC Eskilstuna (giải hạng ba Thụy Điển). Sự góp mặt của anh hứa hẹn mang đến sức trẻ, chất lượng chuyên môn và niềm hy vọng cho hành trình phía trước của đội bóng thành Nam.

Điều đáng mừng là các cầu thủ Việt kiều về VN thi đấu khi tuổi đời còn rất trẻ. Ngoài Lenn-Minh Trần, những Lee Williams (19 tuổi), Khoa Ngô (20 tuổi) hoặc Trần Thành Trung (21 tuổi) đều ở độ tuổi thi đấu cho U.22 VN tại SEA Games hoặc thậm chí có người còn đủ tuổi thi đấu giải U.20 châu Á nếu kịp hoàn tất thủ tục nhập tịch. Xuất thân từ môi trường được rèn luyện bài bản từ châu Âu hoặc Úc, rõ ràng các cầu thủ Việt kiều trẻ này sẽ giúp bóng đá VN nâng tầm từ cấp độ trẻ cho đến đội tuyển quốc gia. Có thể nói đây chính là lực lượng kế thừa chất lượng và hùng hậu của bóng đá VN trong tương lai, nhằm hướng đến những mục tiêu cao hơn như World Cup 2030.

Một yếu tố quan trọng khác là các cầu thủ này trải đều các vị trí trên sân, từ hàng thủ (Kyle Colonna, Lenn-Minh Trần, Reece Minh-Kai), tuyến giữa (Trần Thành Trung, Damian Vũ Thanh An, Vadim Nguyễn), cho đến các nhân tố chạy cánh tấn công hoặc tiền đạo (Khoa Ngô, Lee Williams). Họ còn giúp đội tuyển VN đáp ứng cường độ thi đấu của bóng đá hiện đại, tăng chiều cao trung bình và khả năng tranh chấp ở các vị trí trục dọc (trung vệ, tiền vệ trung tâm). Ngoài ra, tư duy chơi bóng của các cầu thủ này cũng được nâng tầm khi tiếp thu triết lý bóng đá hiện đại, xử lý bóng nhanh và thích nghi tốt với cường độ cao. Đây chính là điều bóng đá VN đang rất cần trong thời gian tới.