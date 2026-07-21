World Cup 2030 sẽ có 64 đội, hy vọng cho đội tuyển Việt Nam

"Giải đấu tiếp theo sẽ diễn ra trên sân nhà! Năm 2030, World Cup sẽ đến với Uruguay, Argentina và Paraguay, một cơ hội tuyệt vời cho bóng đá, để kỷ niệm 100 năm World Cup với một giải đấu có sự tham gia của 64 đội", ông Alejandro Dominguez, Chủ tịch CONMEBOL viết trên tài khoản cá nhân mạng xã hội X ngày 21.7.

Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ bảo vệ ngôi vô địch tại World Cup 2030 với 64 đội? Ảnh: Reuters

Theo báo Tây Ban Nha, Diario AS, lời xác nhận của ông Dominguez, cho thấy khả năng rất lớn World Cup 2030 sẽ có sự thay đổi về số lượng đội tham dự ở vòng chung kết (VCK), và sẽ chỉ một lần duy nhất nhằm đánh dấu kỷ niệm 100 năm của giải đấu.

World Cup 2030, chủ yếu được tổ chức tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ma Rốc, sẽ bắt đầu bằng các trận đấu kỷ niệm 100 năm giải đấu diễn ra tại Uruguay, Argentina và Paraguay. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 8.6 đến 21.7.2030.

Tuy nhiên, CONMEBOL đã xúc tiến với FIFA nhiều tháng nay, với đề xuất tăng số lượng từ 48 đội ở lần đầu tiên tổ chức như tại World Cup 2026, lên 64 đội ở kỳ tổ chức năm 2030, trong đó 3 nước ở khu vực Nam Mỹ gồm Uruguay, Argentina và Paraguay thay vì chỉ tổ chức một trận khai mạc, sẽ tổ chức thêm nhiều trận đấu hơn để tăng vai trò của nước chủ nhà.

Chủ tịch CONMEBOL cũng xác nhận, đề nghị tăng World Cup 2030 lên 64 đội chỉ tổ chức một lần duy nhất, vì kỷ niệm 100 năm của giải đấu, sau đó các kỳ tiếp theo từ năm 2034 (tổ chức ở Ả Rập Xê Út) giải đấu quay lại thể thức 48 đội như vừa diễn ra.

FIFA sẽ thảo luận World Cup 2030 có 64 đội

Theo Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, cơ quan bóng đá thế giới vẫn đang đánh giá đề xuất (của CONMEBOL) và chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có mở rộng World Cup tiếp theo hay không. Nhưng theo đánh giá của giới truyền thông thế giới, khả năng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội ngày càng rất khả thi.

Đội tuyển Cabo Verde có thứ hạng thấp dự World Cup 2026, nhưng họ đã gây ngạc nhiên cho cả thế giới Ảnh: Reuters

"Đây là vấn đề đã được các ủy ban liên quan xem xét và thảo luận, và chúng tôi sẽ xem xét lại vấn đề này sau khi World Cup 2026 kết thúc", Chủ tịch FIFA Infantino gần đây nói với tờ báo Thụy Sĩ Bluewin. Ông cũng xác nhận: "Khi tổ chức một kỳ World Cup, điều quan trọng là phải thiết kế nó cho toàn thế giới, chứ không chỉ châu Âu và Nam Mỹ. Mỗi quốc gia đều nên có cơ hội mơ ước được tham gia".

Chủ tịch FIFA cũng nói thêm: "Từ World Cup 2026, chúng ta có thể thấy rằng trình độ của các đội bóng cực kỳ cao và tiếp tục được cải thiện trên toàn thế giới. Nếu các quốc gia nhỏ hơn không được trao cơ hội tham gia, họ sẽ không còn động lực để tiếp tục cải thiện nữa".

"Một kỳ World Cup lịch sử ở Bắc Mỹ, được tổ chức bởi các quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Mexico và Canada, đã kết thúc, với việc Tây Ban Nha giành chức vô địch trước Argentina trong trận chung kết. Và sự chú ý đã chuyển sang giải đấu năm 2030, giải đấu dường như ngày càng có khả năng sẽ có 64 đội tham gia, ít nhất là theo CONMEBOL cho đến nay", Diario AS kết luận.

Đội tuyển Việt Nam sẽ nắm bắt được cơ hội dự World Cup 2030, nếu giải đấu được tăng 64 đội? Ảnh: Nguyên Khang

Nếu World Cup 2030 có 64 đội…

Điều này chắc chắn mang đến nhiều hy vọng cho các đội tuyển có thứ hạng ít nhất là trong tốp 100 thế giới như đội tuyển Việt Nam (hiện xếp hạng 99), sẽ có cơ hội góp mặt tranh tài.

Tuy nhiên, cơ hội mở ra, cũng đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam hay các đối thủ trong khu vực cũng phải cải thiện hơn nữa khả năng của mình mới có thể tăng hy vọng góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tranh tài tại ASEAN Cup 2026 (AFF Cup cũ), trong mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, với giải đấu diễn ra từ ngày 24.7 đến 26.8. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục tranh tài tại giải FIFA ASEAN Cup 2026 lần đầu tiên tổ chức trong hai kỳ FIFA Days đặc biệt tháng 9 và 10.

Vào đầu năm 2027, đội tuyển Việt Nam góp mặt tại VCK Asian Cup ở Ả Rập Xê Út. Đây là các giải đấu được xem là nằm trong quá trình chuẩn bị dài hạn của thầy trò HLV Kim Sang-sik, để hướng đến vòng loại World Cup 2030 và nắm bắt cơ hội giành vé vào VCK, nếu giải đấu tăng 64 đội.