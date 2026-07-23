Xác định giờ đấu chính thức Việt Nam - Timor Leste, xem phát trực tiếp ở đâu?

Văn Lâm và Tài Lộc gặp vấn đề thể lực

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Chonburi (Thái Lan) vào chiều 22.7 nhằm chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Timor Leste tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Trong buổi tập, HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện các phương án chiến thuật, tập trung nâng cao khả năng tổ chức tấn công, phòng ngự và tăng cường sự gắn kết giữa các tuyến.

Buổi tập của đội diễn ra hào hứng, vui vẻ ẢNH: VFF

Thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền đạo Nguyễn Tài Lộc không tập cùng toàn đội do gặp vấn đề thể lực. Văn Lâm bị đau nhẹ, trong khi Tài Lộc bị căng cơ bắp chân. Theo bộ phận y tế, chấn thương của cả 2 cầu thủ không nghiêm trọng và dự kiến sẽ trở lại tập luyện bình thường trong buổi tập ngày 23.7.

Xuân Mạnh: Đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng

Trước buổi tập, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cho biết đội tuyển Việt Nam đã có hơn 3 tuần chuẩn bị, từ giai đoạn tập luyện trong nước, chuyến tập huấn tại Hàn Quốc đến các trận đấu tập và trận giao hữu với Myanmar.

"Cả đội đã có quá trình chuẩn bị rất tốt. Chúng tôi có 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc, thi đấu các trận đấu tập và trận giao hữu với Myanmar. Đó là bước chạy đà quan trọng để hướng tới ASEAN Cup 2026", Xuân Mạnh chia sẻ.

Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam lần này sẽ không có Duy Mạnh ẢNH: VFF

Theo hậu vệ sinh năm 1996, sau trận giao hữu với Myanmar, ban huấn luyện đã họp chuyên môn để phân tích những điểm làm tốt cũng như các hạn chế cần khắc phục trước khi bước vào giải đấu.

Xuân Mạnh cho biết đội tuyển hiện tập trung nâng cao khả năng tổ chức phòng ngự, đặc biệt là sự phối hợp và bọc lót giữa các vị trí, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các phương án triển khai tấn công.

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Xuân Mạnh đã ghi bàn trong trận giao hữu với Myanmar ẢNH: VFF

Xuân Mạnh cũng có tên trong đội hình vô địch ASEAN Cup 2024 ẢNH: VFF

"HLV đang tập trung nhiều vào khâu phòng ngự, đặc biệt là khả năng phối hợp, hỗ trợ và bọc lót giữa các cầu thủ. Song song với đó, toàn đội cũng tiếp tục rèn luyện các phương án tấn công để có sự chuẩn bị tốt nhất", anh nói.

Chia sẻ về việc đội trưởng Đỗ Duy Mạnh vắng mặt, Xuân Mạnh khẳng định các cầu thủ phòng ngự vẫn thường xuyên trao đổi với nhau trên sân để duy trì sự ăn ý. Theo anh, ban huấn luyện cũng đã chuẩn bị kỹ nhằm giúp đội tuyển giữ được sự chắc chắn nơi hàng thủ.

Đánh giá về đối thủ Timor Leste, hậu vệ của đội tuyển Việt Nam cho biết toàn đội hiện ưu tiên hoàn thiện lối chơi của mình trước khi bước vào giai đoạn phân tích đối thủ.

"Hiện tại toàn đội đang tập trung hoàn thiện lối chơi và các phương án chiến thuật của mình. Ban huấn luyện sẽ có những phân tích cụ thể về Timor Leste vào thời điểm phù hợp", Xuân Mạnh nói.

Là thành viên cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, Xuân Mạnh bày tỏ niềm tự hào khi tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trên hành trình bảo vệ ngôi vương.

"Được cùng đội tuyển tham dự giải đấu và bảo vệ chức vô địch là niềm tự hào đối với tôi. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình, đoàn kết và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ thành quả đã giành được", anh chia sẻ.

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Nói về áp lực của nhà đương kim vô địch, Xuân Mạnh cho biết: "Vô địch đã khó, bảo vệ chức vô địch còn khó hơn. Các đội bóng trong khu vực đều có sự tiến bộ và rất mạnh. Tuy nhiên, toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt, luôn đoàn kết và hỗ trợ nhau trong từng buổi tập để bước vào giải với quyết tâm và tinh thần cao nhất".

Theo kế hoạch, chiều 23.7, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập chính thức trên sân Chonburi để làm quen mặt sân, hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước trận ra quân gặp đội tuyển Timor Leste.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Timor Leste diễn ra lúc 20 giờ 30 phút ngày 24.7 trên sân Chonburi. Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV7, nền tảng VTVgo, cùng FPT Play và TV360.