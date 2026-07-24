ASEAN Cup áp dụng loạt luật mới giống hệt World Cup 2026: Cầu thủ Việt đừng lấy tay che miệng…

Các cầu thủ cẩn trọng khi giao tiếp, phản ứng

Thay đổi gây tranh cãi nhiều nhất liên quan tới hành vi che miệng. Bất kỳ cầu thủ nào che miệng bằng tay, cánh tay hay áo đấu trong lúc xảy ra xung đột, tranh cãi với đối phương đều có thể bị truất quyền thi đấu bằng thẻ đỏ trực tiếp.

Tương tự, cầu thủ tự ý rời sân để phản đối quyết định của trọng tài cũng sẽ bị phạt thẻ đỏ, áp dụng cả với quan chức đội bóng có hành vi kích động cầu thủ làm điều này. Về nguyên tắc phản ứng trọng tài, chỉ đội trưởng mới được phép tiếp cận trao đổi, mọi hành vi vây hãm hay phản ứng thái quá đều không được chấp nhận.

Các trọng tài sẽ có quyền lực nhiều hơn ở ASEAN Cup 2026 Ảnh: Minh Tú

Hạn chế câu giờ

Bên cạnh đó là quy trình đếm ngược 5 giây bằng tay ở các tình huống ném biên và phát bóng lên nhằm hạn chế câu giờ, nếu hết thời gian mà bóng chưa vào cuộc, quyền thực hiện sẽ chuyển cho đối phương. Việc thay người cũng bị giới hạn thời gian: cầu thủ được thay ra phải rời sân trong vòng 10 giây, nếu không cầu thủ dự bị sẽ chưa được vào sân và trận đấu vẫn tiếp tục. Cuối cùng, quy trình xử lý chấn thương ngoài sân được siết chặt hơn: cầu thủ (trừ thủ môn và một số trường hợp đặc thù) phải rời sân ít nhất 1 phút nếu được nhân viên y tế vào chăm sóc, nhằm hạn chế tình trạng câu giờ bằng giả chấn thương.

Toàn bộ những thay đổi nói trên ở ASEAN Cup 2026 không phải điều gì mới mẻ với người hâm mộ theo dõi World Cup 2026 vừa qua. Đây chính xác là bộ quy định mà FIFA đã áp dụng tại giải đấu diễn ra hồi tháng 6, được Trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina giới thiệu với 4 mục tiêu: chống phân biệt đối xử, hạn chế câu giờ, cải thiện quan hệ cầu thủ - trọng tài và tối ưu hóa việc sử dụng VAR.

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