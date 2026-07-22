Tổng thống Trump muốn Chủ tịch FIFA làm Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc

Vì sao ông Trump ủng hộ ông Infantino?

Theo một nguồn tin thân cận với ông Trump được tờ New York Post dẫn lại, vị tổng thống này cho rằng ông Infantino là người "được cả thế giới kính trọng" và sở hữu "khả năng đặc biệt trong việc kết nối mọi người". Ông Trump cho rằng thành công của World Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại 3 quốc gia (Mỹ, Canada và Mexico), là minh chứng rõ nét cho điều đó.

Nguồn tin này xuất hiện trong bối cảnh đương kim Tổng thư ký LHQ, ông Antonio Guterres (người Bồ Đào Nha), dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng 12 tới sau 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Người kế nhiệm sẽ chính thức nhậm chức từ ngày 1.1.2027.

Ngoài ông Infantino, một số ứng viên khác cũng đang được nhắc đến cho vị trí này gồm cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet và Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi.

Mối quan hệ giữa ông Trump và ông Infantino trở nên thân thiết trong quá trình 3 nước Bắc Mỹ chuẩn bị và tổ chức World Cup 2026. Ông Infantino từng trao tặng Tổng thống Mỹ giải thưởng "FIFA Peace Prize" hồi tháng 12 năm ngoái, sau khi ông Trump không giành được giải Nobel Hòa bình.

Ở trận chung kết vừa diễn ra giữa Tây Ban Nha và Argentina, ông Trump ngồi ngay cạnh Chủ tịch FIFA trên khán đài, và đích thân trao cúp vô địch cùng ông Infantino cho Rodri, đội trưởng Tây Ban Nha.

Ông Trump liên tục xuất hiện cùng ông Infantino, cả ngoài đời lẫn trên mặt báo ẢNH: REUTERS

Chủ tịch FIFA cần gì để trúng cử?

Về mặt thủ tục, để trở thành Tổng thư ký LHQ, ông Infantino trước tiên cần nhận được sự ủng hộ từ toàn bộ 15 thành viên Hội đồng Bảo an, trong đó 5 thành viên thường trực gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc đều nắm quyền phủ quyết, trước khi được Đại hội đồng LHQ phê chuẩn chính thức. Các nguồn tin cũng cho biết hiện chưa rõ liệu bản thân ông Infantino có mong muốn đảm nhận vị trí này hay không, hay liệu ông Trump đã trực tiếp trao đổi với ông về khả năng này chưa.

Ông Infantino nhắc khéo ông Trump nên rời sân khấu để nhường sóng cho đội vô địch World Cup 2026 Tây Ban Nha

Đáng chú ý, mối quan hệ giữa hai người từng vấp phải chỉ trích trong thời gian diễn ra World Cup, sau khi FIFA bất ngờ đình chỉ án treo giò với tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ, được cho là sau một cuộc điện thoại giữa ông Trump và ông Infantino.

Sự việc khiến một số nghị sĩ Nghị viện châu Âu kêu gọi điều tra, trong khi tổ chức nhân quyền FairSquare đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), cáo buộc Chủ tịch FIFA vi phạm quy định trung lập chính trị. Về phần mình, ông Infantino khẳng định các quyết định của cơ quan kỷ luật FIFA luôn được đưa ra một cách độc lập.