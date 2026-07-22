Cựu danh thủ Maldini thuyết phục HLV Pep Guardiola dẫn dắt đội tuyển Ý: Tiền bạc không phải vấn đề

Paolo Maldini thuyết phục Pep Guardiola 'giải cứu' Ý

Theo Mirror, Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) sắp bổ nhiệm Pep Guardiola làm HLV trưởng đội tuyển Ý sau khi Gennaro chia tay "Azzurri".

"Guardiola được nhiều lãnh đạo bóng đá Ý đánh giá rất cao nhờ triết lý kiểm soát bóng hiện đại cùng bảng thành tích đồ sộ ở cấp CLB. Dù vậy, việc thuyết phục chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận lời là không đơn giản", Mirror nhận xét.

Pep chưa từng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia trong sự nghiệp. Tuy nhiên, nhà cầm quân Tây Ban Nha nhấn mạnh, mong muốn được dẫn dắt một đội tuyển quốc gia tham dự World Cup, EURO hoặc Copa America. Sau 20 năm làm việc ở cấp CLB, chinh phục nhiều vinh quang cùng Barcelona, Bayern Munich và Man City, Guardiola muốn thử thách mới.

HLV Pep Guardiola có thể dẫn dắt đội tuyển Ý ẢNH: REUTERS

Nếu Guardiola nhận lời, đây sẽ là một trong những thương vụ gây chấn động nhất lịch sử bóng đá quốc tế. Ý kỳ vọng một HLV đẳng cấp thế giới có thể giúp đội tuyển lấy lại vị thế sau những năm thi đấu thiếu ổn định. Ý đã 3 lần liên tục hụt vé đi World Cup, lần lượt là các kỳ 2018, 2022 và 2026. Cựu vương thế giới để thua nhiều đội tuyển kém danh tiếng như Bosnia & Herzegovina, Bắc Macedonia ở vòng play-off. Lần gần nhất Ý thắng ở play-off World Cup là... tròn 20 năm trước, khi thắng Pháp ở chung kết. "Azzurri" bị loại ở vòng bảng 2010 và 2014, trước khi đứng ngoài cuộc chơi 3 VCK gần nhất.

Rào cản lớn nhất nằm ở mức lương của Pep Guardiola đã nhận trước đó trong màu áo Man City. Tân Giám đốc kỹ thuật của đội tuyển Ý, Paolo Maldini cùng cố vấn Leonardo đã bay đến Barcelona để đàm phán với Guardiola. Chủ tịch FIGC Giovanni Malago khẳng định: "FIGC sẽ xem xét khía cạnh tài chính (lương, thưởng của Guardiola), dù tình hình không khả quan, nhưng chúng tôi vẫn có ngoại lệ cho những HLV đẳng cấp, như Guardiola".

Cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. Khi còn dẫn dắt Man City, Pep Guardiola nhận 26,8 triệu USD mỗi năm trước thuế, gấp 9 lần HLV Ý nhận lương cao nhất, là Roberto Mancini.

Theo Sky Sport Italy, nếu đồng ý ngồi "ghế nóng", Guardiola không đơn thuần dẫn dắt đội tuyển Ý, mà ông còn được đặt vào vai trò hạt nhân trong kế hoạch tái thiết bóng đá Ý trên mọi phương diện.

"Trong trận chung kết có hai HLV là Lionel Scaloni và Luis de la Fuente". Scaloni không có một bảng thành tích phi thường trước đó, nhưng đã tạo nên hành trình đáng kinh ngạc. Fuente đi lên từ hệ thống đào tạo trẻ. Hãy nhìn nhận điều này, để thấy chúng ta phải sửa chữa tổ chức và phương pháp để cầu thủ Italy được thi đấu nhiều hơn và được đánh giá đúng giá trị", Chủ tịch FIGC Malago đánh giá.

Trong trường hợp thuyết phục thành công Guardiola, đội tuyển Ý sẽ có HLV giàu thành tích bậc nhất sân chơi quốc tế, vượt Tây Ban Nha, Đức, Argentina, Pháp... Chỉ Carlo Ancelotti của Brazil phần nào sánh ngang với Guardiola.