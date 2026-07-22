Indonesia thắng đậm nhờ tân binh nhập tịch cao gần 2 m, Việt Nam phải đặc biệt cảnh giác

'Tòa tháp' ra mắt thành công đội tuyển Indonesia

Theo CNN Indonesia, trận tập huấn ở giai đoạn hai của đội tuyển xứ vạn đảo tại Bali kết thúc tốt đẹp, khi thầy trò HLV John Herdman có trận thắng đậm CLB Bali United với tỷ số 3-0, trong đó các cầu thủ ghi bàn gồm Marc Klok, Dony Tri Pamungkas và tân binh Mitchell Baker.

Đội tuyển Indonesia dù vắng nhiều ngôi sao nhập tịch, vẫn đặt mục tiêu phải vô địch ASEAN Cup 2026 sau 6 lần á quân Ảnh: Reuters

Tiền đạo Baker, 19 tuổi, cao 1,96 m, đang thi đấu cho CLB Georgetown Hoyas (Mỹ), là người gốc Úc, và có mẹ là người Indonesia. Anh đã hoàn tất nhập tịch Indonesia từ ngày 13.7. Tuy nhiên, cầu thủ này hiện vẫn còn chờ hoàn tất thủ tục chuyển đổi liên đoàn từ Úc (FA) sang Indonesia (PSSI) mới được thi đấu chính thức tại ASEAN Cup 2026.

Mặc dù vậy, quá trình này có lẽ sẽ sớm hoàn tất để Baker kịp thi đấu ngay trận ra quân của đội tuyển Indonesia gặp Campuchia vào ngày 27.7 tới, trong khuôn khổ bảng A giải ASEAN Cup 2026 còn có đội tuyển Việt Nam, Singapore và Timor Leste, theo CNN Indonesia.

HLV John Herdman cho biết, việc nhanh chóng thích nghi và sớm ghi bàn của Baker sẽ giúp đội tuyển Indonesia yên tâm phần nào ở hàng công sau khi không thể triệu tập được chân sút số 1 là Ole Romery từ châu Âu.

"Chúng tôi đã bắt đầu thấy những dấu hiệu rõ ràng về bản sắc chiến thuật của mình, và đội cũng đã cho thấy sự tiến bộ tốt ngày hôm nay", HLV Herdman cho biết trong một thông cáo báo chí của PSSI ngày 22.7, sau khi đội tuyển Indonesia có trận thắng Bali United tỷ số 3-0. Mặc dù vậy, nhà cầm quân người Anh từng dẫn dắt đội tuyển Canada này cũng cho rằng, đội tuyển xứ vạn đảo vẫn còn một số điểm cần cải thiện.

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam sẽ phải hết sức thận trọng khi đối đầu với Indonesia lúc 20 giờ 30 ngày 3.8 tại Bogor, nhiều khả năng quyết định ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026 Ảnh: Ngọc Linh

"Bây giờ chúng tôi vẫn còn 5 ngày nữa để chuẩn bị cho trận ra quân tại ASEAN Cup 2026, việc cần nâng cao chất lượng và tiếp tục phát triển từ màn trình diễn này phải được tiếp tục, vì mỗi trận tiếp theo, chúng tôi sẽ gặp các đối thủ mạnh lên, như sau Campuchia, Timor Leste là Việt Nam và Singapore", HLV Herdman nhấn mạnh.

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam cần thận trọng trước Indonesia

Đội tuyển Indonesia đã tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 từ ngày 5.7 tại Bali với tổng cộng triệu tập đến 50 cầu thủ, chia làm hai giai đoạn, và loại dần các cầu thủ không đáp ứng yêu cầu. Giai đoạn hiện nay là giai đoạn thứ hai của quá trình chuẩn bị.

Dự kiến đến ngày 25.7, đội tuyển Indonesia sẽ kết thúc đợt tập huấn dài ngày và bước vào trận ra quân tại giải gặp đội tuyển Campuchia trên sân Pakansari ở Bogor (lúc 20 giờ 30 ngày 27.7).

Theo CNN Indonesia, dự kiến trong các ngày tới HLV Herdman sẽ công bố danh sách đội tuyển Indonesia dự ASEAN Cup 2026, với tối thiểu là 23 cầu thủ và tối đa là 26 người.

Đội tuyển Indonesia sau trận gặp Campuchia (27.7), sẽ gặp tiếp Timor Leste (ngày 31.7). Còn đội tuyển Việt Nam ra quân gặp Timor Leste lúc 20 giờ 30 ngày 24.7 trên sân Chonburi (Thái Lan), và gặp Singapore cùng ngày 31.7.

Trận đại chiến giữa đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia diễn ra lúc 20 giờ 30 ngày 3.8 tại Bogor. Ở lượt cuối, đội tuyển Việt Nam trở về sân nhà gặp Campuchia, còn Indonesia đến làm khách trước Singapore (đều cùng ngày 7.8).