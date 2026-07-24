20 giờ 30, trực tiếp Timor Leste vs đội tuyển Việt Nam: Chờ Đình Bắc bùng nổ!

Hoàng Hên và Xuân Son sẽ cùng nhau ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ảnh: Minh Tú

* Nhận định trước trận đấu

Đội tuyển Việt Nam đã có bước chạy đà khá ấn tượng với 3 trận toàn thắng trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc, trước khi đánh bại Myanmar với tỷ số đậm đà 4-0 trên sân Thái Nguyên ngày 18.7 vừa qua. Vào 20 giờ 30 hôm nay, Timor Leste sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

Ấn tượng lớn nhất là hàng công đang sở hữu sức công phá mạnh mẽ với bộ 3 cầu thủ nhập tịch Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc. Bộ 3 ngoại binh nhập tịch đều có chung gốc Brazil nên có sự ăn ý đặc biệt với nhau, nhất là giữa Hoàng Hên và Xuân Son.

Việc Hoàng Hên phải tập riêng những ngày qua sẽ khiến HLV Kim Sang-sik có những điều chỉnh, khi một cái tên cũng rất chất lượng khác là Đình Bắc sẽ được ra sân từ đầu, trong lần đầu cùng đội tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup.

Đình Bắc có cơ hội ghi bàn đầu tiên tại ASEAN Cup ảnh: Minh Tú

Ở giữa sân, trước đối thủ có thực lực kém hơn, khả năng Hoàng Đức sẽ được đá cặp từ đầu cùng Quang Hải, để đội tuyển Việt Nam triển khai lối chơi kiểm soát bóng và áp đặt tấn công.

Điểm đáng chú ý sẽ nằm ở biên trái, nơi Văn Hậu từng đá chính khá tốt trong vai trò chiến thắng đậm trước Myanmar còn Tiến Anh gần như không thể đụng đến ở biên phải.

Bộ 3 trung vệ nhiều khả năng sẽ là những cái tên đã đá chính trong trận đấu trên sân Thái Nguyên với Thành Chung đá ở trung tâm hàng thủ, bên cạnh Xuân Mạnh và Nhật Minh, để che chắn phía trước Lê Giang Patrik, người cũng sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam muốn ra quân bằng trận thắng giòn giã ảnh: Minh Tú

Cả Xuân Son và Hoàng Hên đều đã ghi bàn rất đẹp trước Myanmar, trong khi Đình Bắc tự mình kiếm được quả phạt đền và dứt điểm thành công để ấn định chiến thắng 4-0. Do đó, nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ xuất phát với bộ 3 tấn công đều đã ghi bàn ở trận trước.

Timor Leste có khá nhiều cái tên trong đội hình đang chơi bóng ở nước ngoài, nhưng phần lớn đều ở các hạng thấp ở châu Âu. Do đó, kịch bản nhiều khả năng dễ xảy ra là đội tuyển Việt Nam chủ động chơi tấn công trước "đội chủ nhà" không có bất kỳ ưu thế sân bãi nào so với đội khách.