Thuận lợi và thách thức với HLV Kim Sang-sik

Biết người biết ta

Sau hơn 2 năm nắm đội tuyển VN và lăn lộn trên đấu trường bóng đá Đông Nam Á, HLV Kim Sang-sik rất am hiểu các đối thủ của đội tuyển VN tại ASEAN Cup 2026. Trận ra quân với Timor Leste vào hôm nay (24.7), hứa hẹn là một khởi đầu đẹp để thầy trò HLV Kim Sang-sik tự tin chinh phục chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch.

Đội tuyển VN có chiều sâu đội hình Ảnh: Ngọc Linh

Timor Leste ở thời điểm hiện tại chưa phải là đối thủ của đội tuyển VN, nên HLV Kim Sang-sik xem trận đấu này như một màn khởi động. Có thể, ông sẽ cho đội quân của mình chơi thoải mái để tạo đà hưng phấn cho những trận đấu khó khăn hơn ở phía trước. Ngoài ra, những cầu thủ tuyến 2 như Đình Bắc cũng có thể được tung ra sân để làm quen với không khí đội tuyển ở một giải đấu chính thức. Để nếu cần, Đình Bắc có thể xuất trận mỗi khi Hoàng Hên, Tài Lộc, Xuân Son gặp chấn thương hay sa sút phong độ. Đình Bắc luôn là cầu thủ được HLV Kim Sang-sik tin dùng ở đội tuyển U.23 trước đây, nên ông sẽ tạo cơ hội để anh bừng sáng ở đội tuyển VN.

Với đội hình được cài răng lược từ các ngoại binh nhập tịch, đến các trụ cột kinh nghiệm như Quang Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh…, đến các tài năng trẻ như Đình Bắc, Ngọc Mỹ, Nhật Minh…, đội tuyển VN có chiều sâu đội hình để đi đến trận đấu cuối cùng tại ASEAN Cup 2026.

Thử thách từ sự chuẩn bị của các đối thủ

Đội tuyển VN là đội bóng được nhiều đội nhắm đến để đánh bại. Không đơn giản vì VN đang là đương kim vô địch ASEAN Cup mà thầy trò HLV Kim Sang-sik còn thống trị bóng đá Đông Nam Á trong 2 năm qua.

ASEAN Cup không phải giải đấu nằm trong hệ thống FIFA, nhưng Indonesia vẫn triệu tập rất nhiều cầu thủ ngoại nhập tịch với mục tiêu hất cẳng đội tuyển VN để lên ngôi cao nhất. HLV trưởng đội tuyển Indonesia John Herdman được LĐBĐ Indonesia tạo điều kiện để có đội hình rất mạnh, đủ sức thách thức các nhà đương kim vô địch. Indonesia nằm chung bảng với VN, nên họ cũng đặt mục tiêu thắng VN từ vòng bảng để lấy ngôi đầu và thuận lợi về mặt tâm lý nếu 2 đội tái đấu trong trận chung kết.

Indonesia khá mạnh, nhưng HLV Kim Sang-sik cũng rất am hiểu lối đá của đội xứ vạn đảo, nên ông tin rằng sẽ đủ sức hóa giải khi VN có hàng phòng ngự có chuyên môn và thể hình lý tưởng.

Ngoài Indonesia, các đội bóng hàng đầu Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Philippines cũng triệu tập lực lượng tốt nhất có thể cho giải đấu này. Vì thế, đội tuyển VN phải chuẩn bị tinh thần để chiến thắng tất cả.

Như đã nói, đội tuyển VN có chiều sâu đội hình và nhiều cầu thủ đã chơi ăn ý với nhau trong thời gian qua, nên thầy trò HLV Kim Sang-sik thuận lợi để vượt qua mọi thách thức nhằm bảo vệ thành công ngôi vô địch, đem niềm vui đến với người hâm mộ bóng đá VN.