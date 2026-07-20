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Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Hà Nội I bám đuổi quyết liệt đội TP.HCM I, giải vô địch nữ quốc gia hấp dẫn

Trang Thu
Trang Thu
CLB TP.HCM I vừa giành chiến thắng quan trọng trước Phong Phú Hà Nam ở lượt 7 giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2026 vào ngày 19.7.

Phải làm khách trên sân của Phong Phú Hà Nam ở lượt đấu thứ 7 nhưng TP.HCM I lại nhanh chóng có được điều mình cần. Ngay ở phút thứ 4, Nguyễn Thị Tuyết Ngân sớm có bàn thắng mở tỷ số trận đấu từ cú dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn Trần Thị Trang. Khoảnh khắc này phần nào ảnh hưởng đến tinh thần của đội chủ nhà. 

CLB Hà Nội I bám đuổi quyết liệt đội TP.HCM I, giải vô địch nữ quốc gia hấp dẫn- Ảnh 1.

CLB TP.HCM I (phải) có chiến thắng quan trọng

Ảnh: VFF

Phút 29, hàng thủ Phong Phú Hà Nam thi đấu mất tập trung. K’Thủa dễ dàng vượt qua hai hậu vệ đối phương và dứt điểm uy lực nâng tỷ số lên 2-0 cho đại diện thành phố mang tên Bác. 

Phút 43, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Trần Thị Duyên lúng túng đưa bóng về lưới nhà sau đường căng ngang của cầu thủ đối phương. Ngay đầu hiệp 2, Phong Phú Hà Nam tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 48, Y Za Lương đi bóng và kiến tạo rất hay, Nguyễn Thị Hồng Huế sút xa đẹp mắt rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đội chủ nhà. Sau nhiều nỗ lực, Tạ Thị Thủy đánh đầu giúp cách biệt chỉ còn là 1 bàn cho Phong Phú Hà Nam. Thời gian còn lại, TP.HCM I bảo vệ thành công kết quả và rời sân với 3 điểm trọn vẹn.

CLB Hà Nội I bám đuổi quyết liệt đội TP.HCM I, giải vô địch nữ quốc gia hấp dẫn- Ảnh 2.

Đội Hà Nội I (áo hồng) thắng đậm

Ảnh: VFF

CLB Hà Nội I bám đuổi quyết liệt đội TP.HCM I, giải vô địch nữ quốc gia hấp dẫn- Ảnh 3.

Thái Nguyên T&T tạo cơn mưa bàn thắng

Ảnh: VFF

Trong khi đó, Hà Nội I tận dụng tốt lợi thế sân nhà trong cuộc đọ sức với Than KSVN. Phút 15, Ngân Thị Vạn Sự tung cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm và thủ thành Ái Vi không thể cản phá dù bay người hết cỡ.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội I tiếp tục cho thấy đẳng cấp của mình. Phút 47, từ đường chọc khe thông minh của Hải Yến, Thanh Nhã thoát xuống và dứt điểm chuẩn xác nhân đôi cách biệt cho đội bóng Thủ đô. Phút 71, Vạn Sự đá phạt thuận lợi, Hải Yến cật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 3-0 ngọt ngào cho Hà Nội I. Họ tiếp tục bám đuổi TP.HCM I với khoảng cách 3 điểm trên bảng xếp hạng.

CLB Hà Nội I bám đuổi quyết liệt đội TP.HCM I, giải vô địch nữ quốc gia hấp dẫn- Ảnh 4.

Ảnh: VFF

Trận đấu muộn cùng ngày là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Thái Nguyên T&T và CLB TP.HCM II. Đội bóng xứ chè đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại đối thủ với tỷ số 5-0. Nguyễn Thị Bích Thùy và Ngọc Minh Chuyên cùng lập cú đúp, trong khi Nguyễn Thị Thúy Hằng đóng góp một bàn thắng, giúp đội bóng xứ chè giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

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