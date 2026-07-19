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Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.16 Sơn La tạo bất ngờ, bắt đối thủ mạnh U.16 Hà Nội phải chia điểm

Thư Anh
Thư Anh
Chủ nhà Sơn La gây bất ngờ trước Hà Nội ngày khai màn giải bóng đá nữ vô địch U.16 quốc gia 2026.

Chiều 19.7, trận đấu mở màn giải bóng đá nữ vô địch U.16 quốc gia 2026 giữa chủ nhà Sơn La và Hà Nội đã khép lại với kết quả hòa 0-0. 

Dù bị đánh giá thấp hơn, đội chủ nhà đã thi đấu đầy nỗ lực để giành 1 điểm quý giá trước ứng cử viên vô địch. Được thi đấu trên sân nhà cùng sự cổ vũ của đông đảo khán giả, Sơn La nhập cuộc đầy tự tin và tổ chức thế trận chặt chẽ trước đối thủ được đánh giá cao hơn. 

U.16 Sơn La tạo bất ngờ, bắt đối thủ mạnh U.16 Hà Nội phải chia điểm- Ảnh 1.

U.16 Sơn La tạo bất ngờ, bắt đối thủ mạnh U.16 Hà Nội phải chia điểm- Ảnh 2.

U.16 Sơn La tạo bất ngờ, bắt đối thủ mạnh U.16 Hà Nội phải chia điểm- Ảnh 3.

U.16 Hà Nội (áo hồng) đã không thể khuất phục được đối thủ 

Ảnh: VFF

Trong khi đó, Hà Nội với lực lượng gồm nhiều tuyển thủ U.17 nữ quốc gia như Hà Vi, Yến Vi và Ngọc Ánh sớm kiểm soát thế trận nhờ lối chơi phối hợp bài bản và khả năng cầm bóng tốt. 

Dù vậy, sự quyết tâm cùng nền tảng thể lực sung mãn giúp các học trò của HLV Lường Văn Chuyên hóa giải hiệu quả những pha lên bóng của đội bóng Thủ đô. Sơn La cũng tạo ra một số tình huống phản công đáng chú ý nhưng chưa thể tận dụng thành công. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. 

Sang hiệp 2, HLV Đặng Quốc Tuấn thực hiện những điều chỉnh về nhân sự nhằm tăng cường sức tấn công. Hà Nội gia tăng sức ép và liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, sự tập trung của hàng phòng ngự Sơn La cùng phong độ ổn định của các cầu thủ phòng ngự đã giúp đội chủ nhà đứng vững trước sức ép. 

Ở những phút cuối trận, U.16 Sơn La tiếp tục duy trì sự tập trung để bảo toàn tỷ số. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 0-0. Kết quả này giúp đội chủ nhà Sơn La có được điểm số đầu tiên tại giải bóng đá nữ vô địch U.16 quốc gia 2026, đồng thời tạo nên bất ngờ ngay trong ngày khai màn của giải đấu.

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