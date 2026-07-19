Thanh Hóa quyết tâm không để đội bóng giải thể, vận động doanh nghiệp cứu CLB

Trước những khó khăn về tài chính chưa tìm ra lối thoát và nguy cơ đội bóng đá Thanh Hóa phải giải thể nếu không tìm được nhà tài trợ mới, chiều 19.7, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, lãnh đạo CLB bóng đá Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Hồng Phong (người đứng), Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa làm việc với các đơn vị liên quan để tìm cách cứu đội bóng đá Thanh Hóa ẢNH: VIỆT ĐỨC

Đây là diễn biến mới sau khi Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa nhiều lần có văn bản đề nghị trả đội bóng cho tỉnh do khó khăn về tài chính không thể thu xếp được.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình đội bóng, ông Nguyễn Hồng Phong cho biết tỉnh Thanh Hóa sẽ không để đội bóng đá Thanh Hóa giải thể do khó khăn về tài chính. Ông giao Sở VH-TT-DL Thanh Hóa khẩn trương bảo đảm điều kiện ăn, nghỉ, sinh hoạt, tập luyện cho ban huấn luyện và các cầu thủ đội bóng; đồng thời rà soát các thủ tục, nghĩa vụ, quyền lợi liên quan để chuẩn bị phương án chuyển giao phù hợp. Mục tiêu là đưa đội bóng sớm trở lại guồng tập luyện trước mùa giải mới.

Ông Cao Hoàng Đức, Giám đốc điều hành CLB bóng đá Thanh Hóa báo cáo tình hình đội bóng với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ẢNH: VIỆT ĐỨC

Về lâu dài, ông Phong cho biết tỉnh đang kết nối, vận động doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị và tâm huyết để tiếp nhận đội bóng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, đội bóng Thanh Hóa dần rơi vào tình cảnh khó khăn về kinh tế kể từ tháng 8.2025 khi ông Cao Tiến Đoan, Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và cũng là Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến vi phạm kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng.

Những khó khăn của đội bóng thời gian qua khiến nhiều cổ động viên yêu thích đội bóng tỏ ra tiếc nuối nếu đội bóng bị giải thể ẢNH: BTC

Sau khi "bầu" Đoan bị bắt, Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa vẫn tiếp tục quản lý đội bóng, nhưng không có nguồn tài chính để đảm bảo cho các hoạt động cần thiết dẫn tới nhiều cầu thủ rời đi khỏi CLB.

Trong khoảng gần 1 năm qua, Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã nhiều lần có văn bản báo cáo tình hình đội bóng và xin trả lại đội bóng cho tỉnh do không thể đáng nổi. Tuy nhiên, theo quy định UBND tỉnh Thanh Hóa hoặc các cơ quan Nhà nước của tỉnh không thể tiếp nhận đội bóng.